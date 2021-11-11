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11.11.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Названы самые подешевевшие авиаправления по России на декабрь

Текст: Евгений Гайва
В декабре средняя стоимость авиаперелетов по России по самым популярным направлениям снизилась на 20-60% по сравнению с прошлым годом, рассказали "РГ" представители агрегаторов. Они указали, перелеты в какие города подешевели больше всего.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость билета с вылетом с 20 ноября по 31 декабря больше всего снизилась по направлению Москва-Воронеж. По сравнению с ценами за аналогичный период прошлого года перелёт подешевел на 43,6% и сейчас стоит 3,1 тыс. рублей на человека в одну сторону.
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На 39% стали дешевле билеты в Томск (4,9 тыс. рублей), на 33% - в Анапу (5,1 тыс. рублей), рассказала руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

В списке самых подешевевших направлений также Ульяновск, Омск, Челябинск, Махачкала. Снизились цены также по самым популярным южным направлениям. Перелет в Сочи подешевел на 15,3% до 3,5 тыс. рублей, в Краснодар - на 16,8% до 3,8 тыс. рублей, в Минеральные Воды - на 20% до 3,2 тыс. рублей.

По данным сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", больше всего подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Томск - на 63% с 11,6 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей.

Билеты из Тюмени в Симферополь подешевели на 59% до 5,1 тыс. рублей, из Нижневартовска в Минеральные Воды - на 56% до 5,2 тыс. рублей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Также самое заметное снижение цен на 40-50% аналитики выявили по маршрутам Симферополь - Мурманск, Москва- Барнаул, Санкт-Петербург-Пермь, Краснодар-Астрахань, Сочи-Казань и Москва-Чита.

При этом самые низкие цены установились на перелеты из Краснодара в Астрахань - 1,5 тыс. рублей на человека в одну сторону. Перелет из Санкт-Петербурга в Пермь в среднем стоит 2,5 тыс. рублей, а из Сочи в Казань - 2,6 тыс. рублей.

Как поясняют, в "Туту.ру", речь идёт о средних чеках, а не о минимальных или средних ценах.

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