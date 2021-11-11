Ежегодно во всем мире утилизируется более 25 миллионов тонн изношенных шин. Их выбрасывают на свалки или сжигают.

Однако резиновое вторсырье можно повторно использовать в дорожном строительстве, рассказывают в немецком концерне Evonik Industries.

Шина становится непригодной для дальнейшей эксплуатации после износа протектора. Хотя ее уже нельзя использовать из соображений безопасности, материал все еще цел.

Идея о второй жизни шин не нова. Часто используется вторичная тепловая энергия продуктов сгорания. Изношенные шины сжигают, например, на цементных заводах, хотя за это приходится платить. С точки зрения оценки жизненного цикла материала и воздействия на окружающую среду такое использование считается низкоэффективным. Более рациональный метод - измельчение шин для получения резины, которую можно использовать, например, в качестве материала для резиновых ковриков. Однако предложение такой продукции превышает спрос.

Еще одна возможность продлить жизнь шинам - использовать измельченную резину в дорожном строительстве. Материал доступен в большом объеме и по невысокой цене. Добавление измельченной резины придает асфальтовой массе адгезивные качества. Однако есть технологические сложности. При переплавке резины обычные температуры не позволяют ее хорошо обрабатывать, а высокие - разрушают. А еще материал во время эксплуатации прилипает к технике и грузовым автомобилям. "Раньше представители дорожно-строительных организаций теряли интерес, когда слышали про измельченную резину", - говорит Франк Линднер, эксперт по дорожному строительству компании Evonik.

Добавка Vestenamer от компании Evonik, избавляет от упомянутых сложностей. Смеси, включающие измельченную резину и добавку, поддаются обработке и при низкой температуре. "Добавка обеспечивает одновременно прочность и гибкость асфальта, а также оптимальную степень его уплотнения. Применение Vestenamer позволяет использовать асфальтовую смесь в промышленных целях в сложных условиях", - объясняет Франк Линднер.

Использование старых шин для асфальта сохраняет природу

Асфальтовое покрытие с добавлением добавки Vestenamer испытывают в экстремальных условиях. Помимо низкотемпературной камеры в лаборатории в Дортмунде в Германии также имеется установка для имитации дорожных условий в разгар летней жары. Температура в ней достигает плюс 60°С. Специальный ролик под высоким давлением непрерывно движется вперед и назад по испытуемому участку асфальта. При высоких температурах постоянная нагрузка от автомобилей приводит к появлению колеи. Скопление дождевой воды в ней опасно для водителей. Испытания показывают, что асфальту с добавкой Vestenamer эта проблема не страшна.

"Наша добавка превращает использованные шины в эффективное сырье для дорожного строительства, - говорит Франк Линднер. - Данные из Дортмунда подтверждают, что таким образом мы можем увеличить срок службы шин в восемь раз". Этот эффект положительно влияет на оценку жизненного цикла, а также во многом позволяет решить проблему утилизации. В некоторых странах до сих пор существуют пожароопасные и вредные для окружающей среды свалки шин. Переработка одной тонны шин вместо ее сжигания снижает выброс углерода в атмосферу на 700 килограммов.

Первым внедряет новые технологии использования старых шин Европейский союз, и в частности Германия.

Справка "РГ"

Компания Evonik - один из мировых лидеров по выпуску специальных химических продуктов с учетом экологических тенденций. Компания вносит вклад в производство в различных отраслях - от 3D-принтеров до авиастроения.

Штат - 32 тысячи сотрудников более чем в 100 странах мира.

Компания Evonik в своей стратегии придерживается принципов устойчивого развития, внедряет новые программы по цифровизации.