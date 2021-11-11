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11.11.2021 15:55
Рубрика: Культура

Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" им. Эдуарда Успенского

Текст: Наталья Лебедева
Премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила длинный список номинантов второго сезона. В этом году организаторы получили более 573 конкурсных произведений, из которых экспертный совет выбрал 30. Лучших из лучших в декабре назовет жюри конкурса.
Фото: Сергей Климкин Фото: Сергей Климкин
Фото: Сергей Климкин

В номинации "Сказка" на главный приз претендуют 15 книг современных авторов. Среди них Мария Ботева "Сказка о принцессе и драконе", Юлия Кузнецова "История северного круга", Анна Никольская "Мымра", Юлия Симбирская "Димкино лето" и "Лапин", Анна Старобинец "Зверские сказки", Галина Дядина "Принц на белом слоне" и другие.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В номинации "Веселый учебник" в длинный список также попали 15 отличных авторов, пишущих для детей. Вот лишь несколько имен: Анастасия Орлова, Ася Петрова, Анастасия Строкина, Марина Аромштам, Ольга Колпакова, Алексей Олейников, Маша Лукашина.

Полный список номинантовможно посмотреть на сайте Российской государственной детской библиотеки.

Теперь за дело возьмется уважаемое жюри конкурса. Детский писатель, сценарист Андрей Усачев, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, театральный режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, детские писатели Михаил Мокиенко, Марина Потоцкая, Игорь Жуков и литературный критик, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отделом поэзии журнала "Новый мир" Павел Крючков должны определить победителей премии и объявить их имена в 20-х числах декабря.

Победитель в номинации "Сказка" получит 600 тысяч рублей, а в номинации "Веселый учебник" - 300 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского учреждена в 2020 году с целью поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Учредители премии - наследники Э.Н. Успенского, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека, Общество с ограниченной ответственностью "Чебурашка" и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

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