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11.11.2021 17:39
Рубрика: Экономика

ОПЕК ждет в 2022 году спроса на нефть выше допандемийного уровня

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2022 году спрос на нефть в мире вырастет на 4,2 млн баррелей и достигнет 100,6 млн баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей выше докризисного уровня 2019 года. Такой прогноз сделали эксперты ОПЕК в свежем отчете организации стран-экспортеров нефти.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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На 2021 год прогноз роста спроса снижен на 160 тыс. баррелей в сутки до 5,7 млн баррелей в сутки. По итогам года спрос составит 96,4 млн баррелей в сутки. Аналитики картеля объяснили снижение прошлого прогноза замедлением темпов роста спроса в Индии и Китае в третьем квартале этого года.

В ОПЕК ожидают, что рост предложения на нефтяном рынке в 2022 году обеспечат, в первую очередь, Россия (на 1 млн баррелей) и США (на 900 тыс. баррелей). Всего увеличение производства странами, не входящими в картель, оценивается в 3 млн баррелей в сутки. В отчете также сказано, что дефицит предложения нефти сложился уже в сентябре этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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