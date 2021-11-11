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Рубрика: Общество

Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора

Примерно на километр была увеличена орбита Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе. Это было сделано для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

Фото: NASA/JSC
В "Роскосмосе" предупредили об опасном сближении космического мусора с МКС

Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с космическим мусором, - говорится в официальном сообщении Роскосмоса. - По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км".

По правилам расстояние между МКС и пролетающим космическим мусором должно быть не менее 600 метров.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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