Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора

Примерно на километр была увеличена орбита Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе. Это было сделано для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с космическим мусором, - говорится в официальном сообщении Роскосмоса. - По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км".

По правилам расстояние между МКС и пролетающим космическим мусором должно быть не менее 600 метров.