Открыта самая восточная высокоскоростная железная дорога Китая

Проводница сверхскоростного пассажирского экспресса Янь Мэйчэн стала звездой в глазах своей семьи и друзей после того, как ее выбрали для работы на новой высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Муданьцзян и Цзямусы в провинции Хэйлунцзян.

Перед тем как открылась новая железнодорожная линия, Янь и ее родители услышали множество вопросов от родственников, друзей и даже незнакомых об открытии нового пути.

Долгожданная дорога привлекла всеобщее внимание. 372-километровая линия с максимальной скоростью движения поездов 250 километров в час - это самая восточная высокоскоростная железная дорога Китая. Она расположена в регионе, где температура воздуха может опускаться до минус 40 градусов по Цельсию. Линия, соединяющая два крупных города провинции, сокращает время в пути между ними с семи часов до двух, поезда будут делать семь остановок.

Эта линия значительно улучшила связь традиционного промышленного узла с другими частями страны и способствует социально-экономическому развитию Северо-Восточного Китая. Строительство железной дороги началось в ноябре 2016 года, а работы по укладке пути завершились в ноябре прошлого года. С июня были совершены пробные рейсы различных типов сверхскоростных поездов, а в августе начались полные пробные рейсы.

Китай имеет богатый опыт проектирования и строительства высокоскоростных железных дорог в экстремально холодных регионах. "Новая линия опирается на уроки, извлеченные при строительстве других линий. Были разработаны новые технологии, цель которых состояла в том, чтобы построить модельный проект высокоскоростной железной дороги в чрезвычайно холодных регионах", - сказал главный инженер компании China Railway Design Corporation Ню Юнпин. По его словам, была поставлена задача построить экологичную и умную модель.

Китай имеет богатый опыт проектирования и строительства высокоскоростных железных дорог в экстремально холодных регионах

В провинции Хэйлунцзян уже работают пять высокоскоростных железнодорожных линий, четыре из которых соединяют Харбин с Пекином, Цицикаром, Цзямусы и Муданьцзяном, а также начинается эксплуатация новой линии. Инженеры использовали новые материалы и спроектировали сложные конструкции для борьбы с холодами, включая рельсы, мосты, туннели, пути и здания вдоль линии. Работа с промерзшим грунтом очень важна для проектирования рельсовых путей, так как сверхнизкие температуры могут вызвать их деформацию. По словам Ню Юнпина, были применены морозостойкие материалы и новые конструкции, чтобы предотвратить изменение формы рельсового полотна. После двух сезонов зимних наблюдений оказалось, что деформация рельсового полотна составила не более 6 миллиметров, что ниже стандартного отклонения в 8 миллиметров.

Поезд выезжает в первый тестовый рейс на высокоскоростной железной дороге Муданьцзян - Цзямусы в Муданьцзяне, провинция Хэйлунцзян Фото: Шао Голян / Для China Daily

Почти 60 процентов линии составляют туннели и мосты. Для изготовления опор моста инженеры выбрали морозостойкие материалы. Они выдерживают перепад температур от минус 44 до плюс 60 градусов по Цельсию. Вдоль линии будут курсировать холодостойкие сверхскоростные поезда, в том числе модели CRH 380 и CRH 5G.

"Стойкие к холоду сверхскоростные поезда Fuxing спроектированы таким образом, чтобы выдерживать экстремально низкие температуры до минус 40 градусов", - говорит сотрудник секции сверхскоростных поездов China Railway Harbin Group Чжан Линь. Дизайнеры выбрали материалы с лучшими изоляционными качествами, которые не пропускают снег и холодные сквозняки.

По словам Чжана, дизайнеры также установили в поезде специальное оборудование, которое поможет увеличивать тягу и предотвращать проскальзывание колес в снежную погоду.

Кроме того, нагревательный элемент под унитазом предотвращает замерзание воды в нем.

Чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу, во время каждой поездки на борту находятся пять механиков. Они несут ответственность за проверку безопасности каждого сверхскоростного поезда, когда те покидают станции, и за выполнение инспекционных ремонтов во время поездок.

Чтобы удовлетворить потребности пассажиров в общении и мультимедиа во время путешествий, на линии есть сигналы как 4G, так и 5G. Это первая высокоскоростная железная дорога в провинции, покрытая сетью 5G.

Инженеры использовали хладостойкие материалы и для построения телекоммуникационной сети.

Как проводник сверхскоростного пассажирского экспресса, Янь Мэйчэн стремится улучшить качество обслуживания, чтобы пассажирам было комфортно путешествовать. Экипаж будет следить за бортовыми термометрами для обеспечения постоянной температуры внутри вагонов.

"Я давно с нетерпением жду открытия новой линии, - говорит 38-летний Хуан Кай, учитель английского языка из Цзямусы. - Родители моей жены живут в Муданьцзяне, поэтому мы часто совершаем поездки туда и обратно. После открытия новой железнодорожной линии они будут удобнее, а возможность сесть на сверхскоростной поезд Fuxing в Хэйлунцзяне станет особенным событием".