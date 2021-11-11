Открытие Яншао положило начало современной археологии в Китае

В деревне в провинции Хэнань 17 октября собралось множество ведущих китайских археологов: состоялось торжество по случаю открытия Национального археологического парка Яншаоцунь.

Это место, которому больше 5000 лет, было обнаружено сто лет назад, и находка ознаменовала собой начало современной китайской археологии.

Глава Института археологии Академии общественных наук КНР Чэнь Синцань говорит: "Если сравнивать различные доисторические культуры Китая с цветком со множеством лепестков, то Яншао находилась в самом его центре".

С октября по декабрь 1921 года шведский ученый Юхан Гуннар Андерссон, консультировавший правительство Китая по вопросам геологии, возглавил первый этап раскопок в Яншао, и за 36 дней было изучено 17 участков. Обнаруженная неолитическая культура, сейчас наиболее известная расписной керамикой, поразила ученых. Позже она была названа культурой Яншао и стала первой доисторической археологической культурой в истории Китая. "Так Яншао положила начало научным исследованиям неолитической эпохи Китая", - говорит Чэнь.

Этот период, который в Китае насчитывает от четырех до десяти тысяч лет, подарил стране одни из самых значимых археологических находок. 18 октября был опубликован список 100 важнейших таких открытий страны за последние 100 лет, и 33 из них относятся к эпохе неолита.

Однако до Андерссона у людей почти не было представлений о том времени. "Некоторые даже считали, что в Китае неолита не было, - говорит Чэнь. - Открытие Яншао положило таким предположениям конец и невероятно вдохновило китайских ученых, подкрепив их уверенность". По словам Чэня, открытие сподвигло китайских археологов на изучение далекого прошлого страны, не зафиксированного в найденных под землей исторических документах.

Раскопки в Яншао сподвигли китайских археологов на изучение далекого прошлого страны

В 1920-х несколько открытий прогремело на всю страну, среди них - руины древнего города Иньсюй в провинции Хэнань и пещерные стоянки в поселке Чжоукоудянь в Пекине. И то и другое теперь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За последнее столетие, начиная с открытия Яншао, полная картина этой культуры, насчитывающей от пяти до семи тысяч лет, сложилась во всем Китае, в основном вдоль верхнего и среднего участков реки Хуанхэ. Следы этой культуры были обнаружены в десяти административных районах провинциального уровня, разбросанных на площади более миллиона квадратных километров. Колыбелью культуры Яншао была территория, где граничат провинции Хэнань, Шаньси и Шэньси.

Мальчик делает копию древнего расписного сосуда в Национальном археологическом парке Яншаоцунь в Саньмэнься. Фото: Ван Кайхао / CHINA DAILY

Президент Китайского археологического общества Ван Вэй говорит: "Таким образом, эта культура - самая продолжительная и влиятельная из доисторических культур Китая. Охватив столь обширную территорию, она также поспособствовала смешению культур и позволила создать основу ранней китайской цивилизации в поворотный момент истории".

Благодаря дальнейшим раскопкам были совершены и другие открытия. К примеру, в поселении Баньпо в городе Сиань провинции Шэньси была обнаружена культура Яншао возрастом семь тысяч лет. Общность с находкой Мяодигоу в городе Саньмэнься, которой шесть тысяч лет, - свидетельство расцвета этой культуры. Оба этих важнейших поселения были найдены в 1950-х годах.

Открытие в местности Сипо уезда Линбао провинции Хэнань поразило ученых. Руины окруженного проходами строения, занимавшего площадь 516 квадратных метров (включая внутреннее помещение площадью 204 квадратных метра), были обнаружены в 2002 году.

Научный сотрудник Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Вэй Синтао говорит, что в период с сентября прошлого года по июнь текущего года подобные "большие дома" площадью больше 100 квадратных метров были также обнаружены в Бэйянпине - местности неподалеку от Сипо. Главными находками стали обугленные останки деревянных колонн и балок.

По словам Вэй, эти строения, вероятно, не использовали в качестве жилищ, а проводили там особо важные ритуалы или собрания племен. "Эти находки важны, поскольку помогут проследить, как в Китае появилась доисторическая архитектура. Они также указывают на высокое развитие общества", - говорит Вэй.

Расписная керамика представлена в Музее культуры Яншао в Мяодигоу, город Саньмэнься, провинция Хэнань.

В деревне Яншао раскопки возобновились в августе 2020 года после сорокалетнего перерыва. Нынешний четвертый этап раскопок в деревне проходит в рамках академической программы, направленной на дальнейшее исследование культур вдоль реки Хуанхэ.

Новые находки охватывают весь период культуры Яншао. Помимо жилых помещений, дорог и захоронений, было найдено множество артефактов, в том числе керамика и изделия из нефрита, а также из камня, кости и слоновой кости.

Группа Андерссона располагала лишь самыми простыми инструментами для раскопок, но Вэю и его коллегам повезло гораздо больше. Благодаря междисциплинарным исследованиям стало появляться множество лабораторных открытий, которые невозможно было представить сто лет назад. Например, из найденных человеческих останков археологи взяли образцы белковых тканей, которые показали, что эти люди, возможно, были одеты в шелк. Анализ земляных кирпичей архитектурного фундамента показал, что они были сделаны из материала почти с таким же составом, как и современный бетон, говорит Вэй. "Новые раскопки помогли нам лучше понять устройство человеческих поселений и то, как они эволюционировали. Раскопки с применением новых технологий также посвящены столетию исследования Яншао и рождению современной китайской археологии".

В последние десятилетия в Китае обнаружились и многие другие неолитические культуры и местные цивилизации, которым около пяти тысяч лет. Городище Шуанхуайшу в городе Гунъи провинции Хэнань - вероятно, самое значимое из последних открытий.

Фигурка шелковичного червя из слоновой кости была найдена в поселении Шуанхуайшу в провинции Хэнань. Фото: Предоставлено China Daily

Это место площадью более 1,17 квадратных километра и возрастом примерно в 5300 лет, относится к позднему периоду культуры Яншао. В прошлом году оно вошло в список десяти важнейших археологических открытий Китая. Археологи среди прочего раскопали город с тремя слоями рвов, общественные кладбища, остатки жилых помещений и жертвенных алтарей.

По словам Вэй Синтао, изящная фигурка шелковичного червя может послужить точкой отсчета для ученых, изучающих происхождение шелка. "По-видимому, место для этого города выбирали тщательно, и он похож на столицу", - говорит Вэй.

Профессор археологии в Китайском народном университете Хань Цзянье считает, что глубокое исследование культуры Яншао поможет лучше понять мышление современных китайцев. "Со времен культуры Яншао люди полагались на аграрную экономику и многочисленную общину, - говорит он. - Существовала строгая система ритуалов, люди отдавали дань уважения предкам. Так, китайцам была и тогда важна сосредоточенность на себе, гармония и стабильность, и эти черты обеспечивают китайской цивилизации процветание".