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11.11.2021 12:09
Рубрика: Общество

Ученые нашли связь пальмового масла и развития рака

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Барселонского института науки и технологий (Испания), Университета Майами, Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете в Чикаго и Калифорнийского университета (США) провели обширное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature.

Фото: Pixabay.com
Ученые пересадили мышам человеческую опухоль и разрушили ее

Предметом исследования были жирные кислоты - пальмитиновая, олеиновая, линолевая. Их добавляли в рацион мышей с подтвержденной онкологией - карциномой полости рта и меланомой. Кроме того, воздействию кислот подвергали сами опухолевые клетки in vitro.

Как показал эксперимент, олеиновая и линолевая жирные кислоты не повышали риск развития онкологического заболевания, а вот пальмитиновая кислота способствовала распространению метастазов. Причем раковые клетки оставались высоко метастатическими и после того, как мышей перестали кормить пищей, насыщенной пальмитиновой кислотой.

Ученые объясняют этот факт тем, что пальмитин воздействовал на гены, влияющие на функцию метастатических клеток и способствующие образованию нейронной сети вокруг опухоли.

Таким образом, содержащаяся в пальмовом масле кислота ускоряет распространение раковых клеток, считают ученые, - в частности, при карциноме полости рта и меланоме. Авторы работы еще не готовы определить, какой тип диеты нужен онкопациентам, чтобы замедлить метастазирование. Но уже можно предположить, что эффективной станет диета, "бедная" пальмитиновой кислотой.

Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы, произрастающей в тропиках. Оно очень дешево, поскольку "продуктивность" пальмы в десять раз выше, чем сои или других масличных культур. Поэтому его активно используют в производстве пищи, моющих средств, косметики и биотоплива.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак

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