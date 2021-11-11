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11.11.2021 18:53
Рубрика: Общество

Патриарх назвал нездоровой моду на бездумное заимствование иностранных слов

Текст: Елена Новоселова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "болезни" современного русского языка.

"Болезни" языка хорошо известны: низкий уровень речевой культуры людей, особенно молодежи, засилье иностранных заимствований и жаргонизмов в массовой культуре и публичной сфере, недостаточная грамотность в письменной речи", - заявил он на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Патриарх подчеркнул, что для него встречи с российскими педагогами-русистами всегда имеют особое значение, поскольку это позволяет "обменяться мнениями, поделиться друг с другом важными мыслями о состоянии отечественной культуры, о сохранении языка, о развитии литературы в нашей стране".

Святейшему кажется нездоровой мода на "бездумное заимствование и слепое калькирование" иностранных выражений. Как любая мода, языковая касается прежде всего молодежи, которая, убежден предстоятель, слишком увлекается вульгаризмами - неуместными заимствованиями из иностранного языка, преимущественно английского.

"Сразу возникает вопрос: неужели словарный запас у многих молодых людей сегодня настолько ограничен, что им не хватает русских слов для выражения своих мыслей?" - цитирует патриарха "Интерфакс-религия".

"Печальную картину", по его мнению, приходится наблюдать и в СМИ.

Глава РПЦ обратил внимание делегатов съезда, что закон "О государственном языке" предписывает сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский язык.

"Но как быть со словами, написанными вроде бы кириллицей, но при этом являющимися транслитерацией английских слов? Конечно, я говорю не о каких-то узкоспециальных профессиональных терминах или авторских названиях. Речь идет о бытовом языке, о языке СМИ, о языке литературы, о языке повседневного общения. Это серьезный вопрос к специалистам-филологам", - считает Святейший. Он предложил выработать некий общественный механизм регулирования этой проблемы.

Растущее употребление стилистически сниженной лексики в публичном пространстве - еще одна забота общества, уверен глава Церкви.

Справка "РГ"

Напомним, что патриарх Кирилл является председателем Общества русской словесности (ОРС). С инициативой создания ОРС выступил Президент России Владимир Путин. Оно было учреждено в марте 2016 года на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре.

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