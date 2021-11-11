Песков назвал безумными идеи о санкциях к "Аэрофлоту"

"Аэрофлот" уже заявил, что не занимается перевозкой мигрантов в Минск, и публикации о возможных санкциях к авиакомпании за это - информационные вбросы. Об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах", - подчеркнул Песков, комментируя по просьбе журналистов публикацию издания Bloomberg. Он напомнил заявление авиакомпании, что она не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск.

"И даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам, и это нужно четко осознавать", - заключил пресс-секретарь президента.