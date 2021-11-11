Песков рассказал о реакции Путина на маневры кораблей США в Черном море

Президент России Владимир Путин обеспокоен ситуацией в связи с присутствием кораблей США в Черном море и внимательно следит за этим. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Абсолютно это предмет обеспокоенности для него, и он говорил об этом", - напомнил Песков. Он также заметил, что осуществляются постоянные оперативные контакты между военными по деконфликтингу, были в целом контакты по линии Генштабов - "что весьма позитивно".

"Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны", - подчеркнул Песков. На вопрос, были ли по этому поводу контакты между администрациями двух стран, он ответил отрицательно.