ПФР назвал условие для повышения фиксированной выплаты пенсионерам в два раза

Граждане, достигшие возраста 80 лет, а также инвалиды первой группы имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты к пенсии. При этом перерасчет производится в беззаявительном порядке, напомнили в отделении ПФР по Республике Адыгея.

Сейчас размер страховой пенсии по старости у каждого гражданина индивидуален и зависит от размера официальной зарплаты, продолжительности страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов, которые начисляются за каждый год трудовой деятельности.

"Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости назначается в определенном размере, каждый год индексируется государством и в 2021 году составляет 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, если пенсионеру в текущем году исполнится 80 лет, размер фиксированной выплаты к пенсии составит 12 088 рублей 96 копеек", - уточнили в ПФР.

В Пенсионном фонде отмечают, что повышение предусмотрено только для получателей страховой пенсии по старости - на социальные пенсии или пенсии по случаю потери кормильца оно не распространяется.

В случае с пенсиями по инвалидности повышение фиксированной выплаты не привязано к возрасту получателя и производится с момента установления инвалидности. При этом следует помнить, что при достижении инвалидом возраста 80 лет выплата не подлежит повторной индексации.

"Получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80-ти лет в случае, если им это выгоднее, могут перейти на страховую пенсию по старости. В этом случае право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости наступит с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения". - подчеркнули в ПФР.