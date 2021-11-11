Невидимые глазу письмена обнаружены на пластинах Стоунхенджа

Группа экспертов из исследовательского проекта Wessex Archeology проанализировала четыре древние меловые пластины, найденные много лет назад в районе знаменитого мегалитического комплекса Стоунхендж. Современное оборудование позволило обнаружить на их поверхности гравировку, которая не видна невооруженным глазом.

О проведенном исследовании рассказывает Sci News. Его результаты открывают широкие перспективы перед будущими исследователями, так как они уже позволили по-новому взглянуть на некоторые известные науке артефакты.

Эксперты отобрали для анализа мемориальные плиты, найденные ранее при раскопках на различных доисторических памятниках. Среди образцов оказались и четыре меловые пластины, возраст которых составляет порядка 5000 лет. Они были обнаружены в 1968 году в районе Стоунхенджа, эти артефакты сохранились фрагментарно.

Еще полвека назад ученые определили, что эти предметы имеют рукотворное происхождение. Однако их предназначение тогда определить не удалось. Время не пощадило артефакты, они оказались заметно повреждены, особенно учитывая то, что мел является достаточно хрупким материалом.

С другой стороны, именно его податливость привлекала древних мастеров, ведь на таком материале гравировать изображения было очень просто. Кроме того, рисунки можно было стирать и наносить заново, что делало мел незаменимым в этом отношении "холстом". Однако в наше время разглядеть что-то на плитах Стоунхенджа невооруженным глазом оказалось невозможно.

Поэтому в новом исследовании ученые применили передовой метод визуализации, который позволяет восстанавливать стертые изображения по фотограмметрической "игре света". Группа во главе с доктором Бобом Дэвисом изучила артефакты Стоунхенджа при помощи этого метода и выявила нанесенные на них изображения, которые стерлись со временем.

На каждой меловой пластине были обнаружены целые наборы геометрических узоров. Что именно означают эти линии, пока не установлено. Но эксперты отмечают "продуманную композицию, исполнение и детали".

Они говорят, что как минимум на одной из изученных пластин рисунки не были абстрактными. Вероятно, художник неолита изобразил какие-то объекты, известные ему по реальному миру. Но что конкретно вдохновило его? Не исключено, что это могла быть древняя карта - науке известны примеры, когда при помощи, казалось бы, примитивных фигур художники неолита на камнях высекали довольно подробные карты местности.

"Одним из наиболее интересных результатов этого нового исследования является то, что применение современных технологий к древним артефактам позволило нам не только лучше понять методы работы художников неолита, но и получить редкое представление об их мотивах", - говорит соавтор исследования, доктор Мэтт Ливерс из Wessex Archeology.

Авторы исследования также пришли к выводу, что гравированные меловые доски были важным культурным маркером в период неолита. При этом источником для вдохновения могли быть любые мотивы. Например, на одной из изученных пластин эксперты обнаружили изображение скрученного шнура. По их мнению, на создание такой картины художника мог вдохновить… скрученный шнур.

С полной версией исследования можно ознакомиться в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Prehistoric Society.