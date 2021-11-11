Консоли PlayStation 5 и Xbox Series X продаются в России уже год. Но пойти в магазин и купить их прямо сейчас у официальных ретейлеров нельзя - приставки доступны только по предварительным заявкам. При этом средняя цена на Xbox Series X в интернет-магазинах на "Яндекс.Маркете" составляет около 70 тысяч рублей (при официальной цене 49 990 рублей), а PlayStation 5 - 85 тысяч рублей (при официальной цене 49 999 рублей).

В среднем поставки PlayStation 5 производятся примерно один раз в месяц, Xbox Series X - раз в квартал, но даже при таком графике случаются сбои. Одной партии хватает примерно на 1% предзаказов, рассказал "РГ" источник в ретейле.

"PlayStation 5 и Xbox Series X остаются одними из самых дефицитных гаджетов уже на протяжении года. Главная причина - нехватка полупроводников. Продаются консоли за считаные минуты, мы в первую очередь обеспечиваем товаром покупателей, которые оставили предзаказы на нашем сайте", - говорит Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной". По его словам, в сложившихся обстоятельствах покупатели могут ждать девайсы до нескольких месяцев. "Такая ситуация с консолями нового поколения сохранится в течение следующего года", - прогнозирует Догадин.

Ситуация с консолями PS5 и Xbox Series X на глобальном уровне остается прежней - спрос превышает предложение, консоли приходят регулярными, но ограниченными партиями, рассказали в пресс-службе "М.Видео - Эльдорадо". Доступна только младшая версия - Xbox Series S. Xbox Series X доступны покупателям только через предварительные заявки, такая же ситуация с PlayStation 5. "Последние поступления консолей Sony были в октябре", - подчеркнули в ретейлере.

В пресс-службе Microsoft отметили, что наблюдают повышенный спрос на консоли Xbox Series X | S, и подтвердили, что младшая версия Xbox доступна покупателям у большинства ретейл-партнеров. В пресс-службе Sony рассказали, что компания делает все возможное, чтобы каждый игрок как можно быстрее получил свою консоль. "Консоли поступают в продажу регулярно", - подчеркнули в компании.

"По новым консолям ударили одновременно и пандемия, и дефицит полупроводников, - объясняет Денис Русаков, YouTube-блогер и создатель канала Denis Major. - Скажем, при запуске PS4 тоже был дефицит около полугода, но он был связан просто с плохим планированием - PlayStation очень хотели запуститься вместе с Xbox и не успели наполнить склады консолями. Xbox One, впрочем, вообще запустился всего в нескольких странах, и до России дошел только спустя 9 месяцев, но это не было связано с дефицитом".

Сейчас же обе компании не могут точно сказать, когда консоли появятся в продаже, но, что еще хуже, переносятся сроки выпуска многих игр - это уже из-за пандемии, продолжает эксперт. "С другой стороны, благодаря наличию полной обратной совместимости на обеих консолях с первого дня (чего не было раньше), это не такая уж проблема - есть во что поиграть, в том числе есть немало улучшений для старых игр под возможности новых консолей", - заключает Русаков.

Запуск консолей нового поколения привлек большое внимание общественности. Обе консоли до сих пор бьют рекорды продаж, продолжает Василий Магурян, руководитель компании MY.GAMES. "С доступностью действительно есть сложности, по крайней мере, в России. Отечественный игровой рынок традиционно не считается консольным - согласно исследованию "Портрет российского геймера-2020", доля консолей составляет всего 8,8%, значительно уступая мобильным играм (41,1%) и ПК (50,1). Производители консолей в первую очередь ориентируются на рынки США и Европы, где консоли очень популярны, а также на стратегически важный игровой рынок Китая. Также не стоит упускать из внимания, что в 2021 году цепочки поставок железа так и не восстановились до уровня 2019 года, что накладывает ограничения на всех производителей техники. По прогнозам, такая ситуация может продлиться до середины 2022 года", - заключает он. А по словам Такеши Камебучи - топ-менеджера Toshiba, выпускающей компоненты для производства игровых консолей, некоторые закупающие полупроводники клиенты компании не будут обслужены в полном объеме до 2023 года.

Директор ESforce Holding Ярослав Мешалкин считает, что этот год получился самым странным в истории конкуренции Sony и Microsoft, потому что консолей просто нет в свободной продаже. "Но мне кажется, что Xbox отвоевал свою часть рынка - не только американского, где его позиции особенно сильны, но и мирового - и в деньгах, и в умах. Коллекция эксклюзивов Xbox серьезно пополнилась и продолжает усиливаться за счет развития игровой экосистемы Microsoft, покупок ею игровых студий".

По данным квартального отчета Sony, с июля по сентябрь компании удалось реализовать 3,3 млн PlayStation 5 по всему миру. А общее число поставок консолей достигло 13,4 млн экземпляров. Для сравнения, PlayStation 4 поступила в продажу в ноябре 2013 года, а в период с июля по сентябрь 2014-го было продано 3 млн консолей. Общее число поставок к тому моменту достигло 4 млн экземпляров.

Основную прибыль Sony приносят цифровые продажи игр - 27,2% от общей выручки. В свою очередь, Microsoft не делится цифрами продаж Xbox Series X и S, а лишь отмечает, что с июля по сентябрь выручка игрового направления достигла отметки 3,6 млрд долларов, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. А за последние 12 месяцев игровое подразделение компании заработало 15,87 млрд долларов.