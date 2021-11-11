Почему онкоурологи один из первых тостов всегда поднимают за своих учителей

Не у каждого появляется самый главный в жизни Учитель, дающий путевку в профессиональную жизнь. Мне повезло: у меня такой учитель есть. Это профессор Геннадий Петрович Колесников, очень скромный человек и преданный своему делу врач, спасший тысячи жизней. О таких говорят: профессионал с большой буквы. Но кроме профессионализма, одно из главных его достоинств - он выдающийся Учитель, о котором я хочу рассказать.

Родился Геннадий Петрович в послевоенное время, в небольшой сибирской деревне Омской области Новый Конкуль. От нее сегодня осталось не более десяти жилых дворов. Семья была многодетной, семеро детей - пятеро сыновей и две дочери. После окончания сельской школы Геннадий выбрал профессию врача и поступил в медицинский институт. Кстати, еще одна младшая сестра тоже последовала примеру брата.

После института Геннадия Петровича, решившего стать урологом, оставили в Омской областной клинической больнице. Благодаря своему упорству, уму, человеколюбию, чуткости и в то же время простоте в общении, порядочности, коммуникабельности - он быстро завоевал уважение и авторитет в коллективе профессионалов. Замечу: в областных больницах всегда работали самые уважаемые и профессиональные врачи и хирурги. Они же выезжали на сложные случаи в качестве консультантов и оперирующих хирургов к своим коллегам, работающим в сельской местности. Геннадий Петрович не был исключением.

Колесников становится заведующим одного из двух отделений урологии Омской клинической больницы. И… это особенность Колесникова - в этой должности он воспитал плеяду отличных специалистов-урологов для миллионного города и области. Да, он и лечит, и учит, а еще занялся научной работой. И в 1986 году в Москве защитил кандидатскую диссертацию "Хирургическая тактика при рецидивном нефролитиазе".

Сегодня кто-то может сказать: и что в этом особенного? Подумаешь, кандидатская диссертация! Но стоит только представить, что такое врачу из далекой Сибири выйти на защиту и успешно защитить диссертацию в столице. Это может знать и понимать лишь человек, который сам прошел этот нелегкий путь. После всех мытарств, связанных с диссертацией, Геннадий Петрович решил, что за докторскую он не возьмется никогда. Тем более что он уже стал одним из двух кандидатов наук по специальности "Урология" в нашем родном Омске и параллельно начал преподавать урологию в Омском медицинском институте.

Там-то, на занятиях, мы, два его будущих ученика, - Евгений Иванович Копыльцов - нынешний заведующий отделением онкоурологии Областного онкологического диспансера, и я, автор этих строк, встретились. И остались навсегда вместе.

В 1989 году по типовому проекту был построен новый корпус Омского областного онкодиспансера, где решили открыть одно из первых в России отделений онкоурологии. К тому времени уже было очевидно: онкологическая патология урологических локализаций занимает одно из ведущих мест в онкозаболеваемости, и ею необходимо прицельно заниматься. Выбор на открытие, организацию работы и оказание помощи онкоурологическим больным в 2,5-миллионной области пал на Геннадия Петровича Колесникова. Во вновь набираемый коллектив отделения попали и мы - молодые специалисты, выпускники института.

Это не только слово об Учителе - это слово о профессии врача, о преданности своему делу, о человеколюбии, о том, чем сильна наша медицина

Признаюсь, в ту пору, когда узнал, что заведующим отделением у нас будет Колесников, большой радости не испытал. Я его тогда еще толком не знал. Мне вспомнился суровый и строгий преподаватель в очках с толстыми линзами. Поделившись своими опасениями с молодыми коллегами из этой больницы, с удивлением услышал: "Ты что, больной? Вам просто крупно повезло работать с Геннадием Петровичем!" И уже совсем скоро я оценил эту простую, но точную характеристику своего шефа.

Сколько же ему досталось с нами, сопливыми новоиспеченными докторами! Геннадий Петрович вынужден был ходить на все операции, чтобы нас обучать азам хирургии и урологии, следить за нами, терпеливо учить уму-разуму. И никто из нас никогда не услышал в свой адрес плохого слова. Даже намека на молодую неуклюжесть. Я бы, наверное, так не смог, не хватило бы терпения. А шеф все хранил в себе. Никогда не показывал недовольства в отношении нашей некомпетентности.

День за днем он повторял и показывал прописные истины и учил, учил, учил… Это сейчас, с высоты прожитых лет, мы понимаем, чего ему это стоило. Наверняка не случайно, проработав с нами чуть более года, Геннадий Петрович, едва перешагнувший сорокалетний возраст, заработал инфаркт. В то время не было стентирований коронарных артерий по скорой помощи, и больные с инфарктом выпадали из обоймы трудовой деятельности на несколько месяцев лечения и реабилитации. Геннадий Петрович тоже пробыл на больничном более полугода. Но - и это его заслуга - отделение онкоурологии и его "сопливые ученики", в которых всего за год он сумел вдолбить знания и навыки, свой опыт и мастерство, не остановили свою работу. Справились без посторонней помощи.

Пользуясь своим непререкаемым авторитетом и положением, Колесников не только учил нас, но и закрывал своей широкой спиной от нападок администрации и более опытных коллег. Не вдаваясь в подробности, признаюсь, если бы не шеф и учитель, не исключено, что я бы уже не работал в областном онкологическом диспансере и никогда бы не стал тем, кем стал.

Еще об одном поступке нашего учителя. Настоящую помощь в написании и защите своей кандидатской диссертации я получил только от Геннадия Петровича, хотя он не был моим руководителем. А после защиты диссертации Колесников, заведующий и организатор одного из первых отделений онкоурологии в стране, уникальный профессионал, шикарный хирург, не достигший 50-летнего возраста, уважаемый и заслуженный в Омской области человек, к тому времени председатель Областного общества урологов, пригласил меня к себе и сказал: "Валера, ты подрос, и тебе надо становиться заведующим отделением. Я уйду в диагностический центр, а ты - становись на мое место". Скажите, кто из нас смог бы так поступить?! Я таких людей не встречал, да и сам я, наверное, не такой. А он - смог!

Учитель - профессор Геннадий Петрович Колесников... Фото: Сергей Куксин

Несмотря на данное когда-то обещание не заниматься больше наукой, - а мастерство и природные данные, зов сердца и профессионализм, как говорят в России, "не пропьешь" - Геннадий Петрович все-таки отступил от своих слов и в 1999 году защитил докторскую диссертацию "Индивидуальное планирование хирургического и комбинированного лечения инвазивного рака мочевого пузыря…". И даже сегодня, спустя более двадцати лет, мы говорим об актуальности комбинированного лечения рака мочевого пузыря. Пройдя "все круги ада" согласований с министерством, администрацией области, Медицинской академией, Геннадий Петрович организовал и провел единственный и по сей день за Уралом пленум урологов России с личным участием нашей легенды - академика Николая Алексеевича Лопаткина, а также главного на тот момент уролога России академика Олега Борисовича Лорана. Участниками того конгресса были ведущие урологи страны.

Сыграв, без преувеличения, ключевую роль в развитии онкоурологии в огромном регионе нашей страны - Западной Сибири, Алтае, Урале, Геннадий Петрович переехал в Москву. Можно отдохнуть? Это не о Колесникове из далекой сибирской деревеньки. Геннадий Петрович занял ведущие позиции по своей специальности и в столице. Он профессор РУДН, он заведующий отделением онкоурологии Московской онкологической больницы № 62. Он организатор многих конференций по онкологии, онкоурологии для профессиональных сообществ. Он участник и лектор подобных форумов во всех регионах страны. А еще Геннадий Петрович курирует программу "мужское здоровье" в Северном и Северо-Западном округах Москвы.

Двадцатилетие столичной жизни не отдалило Колесникова от нас, его учеников. Наши судьбы, помощь в работе… Да, он наш коллега. Он наш учитель. Он наш друг!

Не знаю, как в других медицинских сообществах, но в обществе онкоурологов один из первых тостов всегда поднимают за своих учителей! И это правильно! Пусть на пути каждого врача, да и каждого человека встретится свой Колесников Геннадий Петрович.

P.S.

Звонок известного онкоуролога Валерия Широкорада был неожиданным: он позвонил с просьбой, что необычно. Обычно ему звонят с просьбой избавить от урологической беды. А тут… "У моего учителя профессора Колесникова, - сказал Валерий Иванович, - день рождения. Дата, правда, не круглая, но очень мы - его ученики - хотели бы сказать о нем пару слов… Геннадий Петрович и специалист редкий, и редкий учитель. Не у каждого в жизни есть учитель, дающий путевку в профессиональную жизнь".

Считается, врач не имеет права отказывать. Но мы тоже с удовольствием последовали этому постулату. Это не только слово об Учителе - это слово о профессии врача, о преданности своему делу, о человеколюбии, о том, чем сильна наша медицина.