Почему высокие цены на газ - это только начало мирового энергетического кризиса

Высокие цены на газ настолько приковали всеобщее внимание, что почти незамеченным оказалось рекордное подорожание лития - за год почти на 400%. Для мировой энергетики и современного уклада жизни это может оказаться посерьезнее, чем временный скачок биржевых цен на газ в Европе.

Литий - один из главных компонентов аккумуляторов (от 10 до 30% в их цене) для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электромобилей, мобильных устройств, ноутбуков и бытовой техники. В стоимости электромобилей доля аккумулятора составляет до 50%, а в ВИЭ - до 70%. В остальных устройствах заметно меньше, но тоже влияет на их цену.

Впрочем, если бы дело было в одном литии, это было бы полбеды. Подорожали почти все редкоземельные металлы и другие элементы, которые используются в возобновляемой энергетике и электротранспорте. Кремний - на 300%, алюминий - на 37%, кобальт - на 85%, неодим - на 58%, магний - на 94%, медь - на 25%, цинк и никель - на 20%. И это совсем не полный список.

На уже построенные мощности ВИЭ этот рост цен может повлиять только косвенно, при ремонте или замене аккумуляторов. А вот на строительство новых ветряных и солнечных электростанций, объемы которого прогнозировались в 2021-2024 годах на рекордном уровне, подорожание комплектующих окажет самое прямое действие. Достаточно лишь вспомнить, что в большой степени бурный рост мощностей ВИЭ в 2019-2020 годах был обусловлен очень низкими ценами на литий, кобальт, кремний и алюминий.

Возобновляемая энергетика тоже требует ресурсов, из которых изготавливаются ветряки и солнечные панели, и это самая дорогая часть в себестоимости генерации ВИЭ, объясняет глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Ветряки на 70% состоят из металлов и сплавов, а солнечные панели делаются из кремния. Все это рекордно подорожало в 2021 году и, естественно, отразится на стоимости генерации новых мощностей ВИЭ.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, многие проекты в области ВИЭ вообще могут оказаться под угрозой. Но особенно болезненно подорожание редкоземельных металлов для производства электромобилей. Именно снижение стоимости аккумуляторных батарей (при повышении их емкости) было магистральным путем развития данной индустрии. Но теперь из-за роста цен на компоненты для аккумуляторов такая стратегия выглядит весьма сомнительно, подчеркивает эксперт.

Подорожали почти все редкоземельные металлы и другие элементы, которые используются в возобновляемой энергетике и электротранспорте

Причины роста цен на комплектующие для ВИЭ кроются все в том же отказе от угля, нефти и газа. Во-первых, все последние годы под влиянием климатической повестки и роста генерации на ВИЭ на литий, кобальт и прочие элементы лавинообразно увеличивался спрос, что не могло не повлиять на их стоимость. Во-вторых, их уже разрабатываемые запасы на земле ограничены и, что очень важно, как отметил Симонов, они сконцентрированы в нескольких странах.

Желание Европы избавится от сырьевой зависимости от России и стран Ближнего Востока привело к тому, что ЕС попал в еще большую зависимость в первую очередь от Китая, а также Австралии, Боливии, Чили, Бразилии, Демократической Республики Конго. И эти страны благодаря высокой концентрации на их территории этих элементов будут вести более жесткую ценовую политику, чем страны, где добывается нефть, газ и уголь, которых больше и между ними значительно выше конкуренция, считает Симонов.

Сегодня Китай владеет значительной частью редкоземельных стратегических металлов в мире, отмечает Андрианов. К примеру, в двигателях электромобилей используют магниты из сплава неодима. Спрос на него растет. Производство неодимовых магнитов практически полностью расположено в Китае, что приводит к зависимости мировой электромобильной индустрии от КНР.

По оценке Международного энергетического агентства, повышение спроса на электромобили в предстоящие 20 лет увеличит спрос на литий в 133 раза, на кобальт - в 33 раза, на никель - в 30 раз. Соответственно, цены на них будут стремительно расти, подчеркивает эксперт.

Вылиться все это может в глобальный экономический кризис, избежать который можно, лишь прекратив смешивать энергетику и политику, которая во многом определяет климатическую повестку, отмечает Симонов. Если не прекратится силовое внедрение ВИЭ, то мир может столкнуться с новыми витками энергокризиса, каждый из которых будет сильнее предыдущего. По его словам, нужен разумный, взвешенный подход, хотя бы с тем же углем. Ясно, что постепенно он уйдет из генерации, но торопить его не нужно и век его окажется длиннее, чем предсказывают в Европе.