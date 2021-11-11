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11.11.2021,  
16:41
Текст:  Алексей Брусилов

Полет "Парящего дракона": высотный беспилотник WZ-7 показали на видео

Китайский беспилотный летальный аппарат WZ-7, известный также как Xianglong ("Парящий дракон"), был впервые продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021 в Чжухае.

Характерной особенностью этого БПЛА является замкнутый контур крыла.

Сообщается, что дрон уже выпускается серийно и состоит на вооружении военно-воздушных сил Народно-освободительной армии. Его предназначением является выполнение разведывательных заданий на большой высоте.

По неофициальным данным, он может подниматься на 18500 метров. При этом взлетная масса достигает 7500 кг, а вес полезной нагрузки - не менее 650 кг. Максимальная скорость полета - 750 км/ч. Дальность - 7000 км.

Беспилотник, оснащенный новейшим оборудованием, может длительное время находиться в воздухе, патрулируя интересующие военных КНР участки моря и суши.

Фото: Владимир Акимов \ РИА Новости
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В последние годы в КНР создано большое количество различных беспилотников например, кроме WZ-7, в Чжухае также представили ракетоплан WZ8 и прототип создаваемого реактивного CH-6, способного выполнять как разведывательные, так и ударные задачи.

В последнем варианте он способен нести до 2000 кг нагрузки и атаковать цели, находящиеся на расстоянии 4500 км. Максимальная скорость полета - 800 км/ч. Практический потолок - 12000 метров.

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