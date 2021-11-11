Полет ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Беларуси показали на видео

Минобороны России обнародовало кадры, на которых стратегические ракетоносцы Ту-160 выполняют в четверг патрулирование в воздушном пространстве Беларуси.

На видео запечатлен старт самолета с аэродрома базирования в России, проход ракетоносца над облаками в сопровождении пары истребителей и действия пилота в кабине ракетоносца.

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщили в нашем военном ведомстве. Там уточнили, что продолжительность патрулирования составила 4 часа 36 минут. За это время два Ту-160 преодолели расстояние свыше 3000 километров. Сказано, что наши ракетоносцы прикрывали в небе истребители Су-30СМ ВВС Беларуси.

"Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в белорусском военном ведомстве проинформировали, что Ту-160 сымитировали бомбометание на полигоне "Ружанский", но авиационные средства поражения не применяли. По сообщению из Минска, полеты российской стратегической авиации в воздушном пространстве Беларуси будут проводиться на регулярной основе.