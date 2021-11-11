Польша не разрешила делегации Еврокомиссии посетить границу с Беларусью

Как заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янс, польские власти не разрешили представителям ЕК посетить границу с Беларусью, чтобы составить представление о масштабах кризиса с мигрантами.

По его словам, в настоящее время диалог с Варшавой продолжается, но подтверждения пока нет. "Мы подчеркиваем важность этого визита для нас", сказал Янс.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс также выступил 11 ноября с заявлением, что страны Балтии и Польша не намерены пропускать мигрантов на свою территорию. "Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать", - подчеркнул он.