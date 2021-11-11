Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал Хартию о стратегическом партнерстве, подписанную США и Украиной 10 ноября.

Он назвал документ "набором лозунгов, причем вредных". Ответ дипломата российским СМИ опубликован в соцсетях.

"Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке - геополитическая заряженность на противодействие России", - отметил Антонов. По его словам, планы по поставкам оружия украинской стороне лишь усугубят ситуацию на юго-востоке страны, а тем временем еще один шанс заставить Киев прекратить войну на Донбассе упущен.

Москву также настораживает тот факт, что встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения в акватории Черного моря. "Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это пустая трата времени и сил", - заявил посол.