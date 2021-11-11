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Ученые нашли прародину трансъевразийских языков

11.11.2021 / 21:44
Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков

Такие языки, как японский, турецкий, корейский и монгольский, вероятно, восходят к общему языку, на котором говорили земледельцы, выращивавшие просо в Северо-Восточной Азии около 9000 лет назад. Об этом свидетельствует новое исследование международной команды ученых, результаты которого опубликованы в журнале Nature.

Фото: iStock
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В масштабном исследовании, объединившем методы палеогенетики, археологии и лингвистики, участвовали ученые из 11 стран: они сообща пытались докопаться до истоков так называемых трансъевразийских языков.

К трансъевразийским языкам лингвисты относят такие языки Евразии, как японский, турецкий, корейский и монгольский. Вопрос о происхождении и распространении этих языков является одним из самых спорных. Предыдущие исследования показали, что эти языки имеют общее происхождение, однако когда и где это произошло, было неясно. Поскольку письменность была изобретена около 5000 лет назад - гораздо позже, чем появились трансъевразийские языки, лингвистам пришлось прибегнуть к другим источникам для ответа на этот вопрос.

Команда под руководством Мартины Роббитс из Института истории человечества Общества научных исследований им. Макса Планка (Германия) пришла к выводу, что "общее происхождение и первоначальное распространение трансъевразийских языков прослеживается с первых земледельцев, которые с раннего неолита бродили по Северо-Восточной Азии".

Комбинация методов палеогенетики, археологии и лингвистики была решающей для получения этого результата. "Ни одна из этих дисциплин по отдельности не может окончательно прояснить важные вопросы распространения языков, но взятые вместе, они повышают степень достоверности и обоснованности результатов исследования, - говорит Роббитс. - Объединив данные палеогенетики, археологии и лингвистики, мы получили сбалансированное и всестороннее понимание трансъевразийской миграции".

Фото: Zou et. al. / Archaeological and Anthropological Sciences
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Так, лингвисты собрали базу данных из более чем 3000 слов из 98 трансъевразийских языков, включая диалекты и языковые варианты. Хотя многие из этих слов, вероятно, были заимствованы позже, тем не менее у ученых появился словарь, лексика которого похожа на всех языках и с высокой степенью вероятности восходит к общему языку. Многие из этих слов связаны в первую очередь с сельским хозяйством, например, слова поля, посев, шлифование. Слово просо также есть в этом словаре, в то время как названий других злаков, таких как рис и пшеница, нет.

Это лингвистическое открытие согласуется с археологическими данными, согласно которым люди в Северо-Восточном Китае в бассейне реки Ляохэ выращивали просо около 9000 лет назад, тогда как культура возделывания других злаков появилась гораздо позже. Об этом свидетельствуют данные по 255 памятникам эпохи неолита и бронзы, которые, среди прочего, содержали многочисленные образцы зерна.

По мнению исследователей, выращивание проса привело к миграции населения. Земледельцы перебирались в новые регионы и вытесняли местных охотников и собирателей и их языки. Носители общего языка со временем разошлись, разделившись на две ветви, которые впоследствии развивались отдельно: японский и корейский языки - из одной, турецкий и монгольский - из другой.

Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology
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Генетические данные также подтверждают эту гипотезу. Палеогенетики исследовали многочисленные геномы индивидов из Кореи, японских островов Рюкю, других регионов Восточной Азии и сравнили их с ранее опубликованными наборами из Евразии. Выяснилось, что все носители трансъевразийских языков имеют общий генетический компонент, так называемое "амурское происхождение": т.е. первые земледельцы бассейна Ляохэ происходят от донеолитических охотников-собирателей, населявших Приамурье.

По мнению ученых, результаты исследования имеют большое значение для национальной идентичности. "Чтобы признать, что корни своего языка и в определенной степени также и своей культуры лежат за пределами нынешних национальных границ, может потребоваться своего рода переориентация идентичности, и этот шаг не всегда дается людям легко, - говорит Роббитс. - Но история всех языков, культур и народов - это история всестороннего взаимодействия и смешения".

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Фото: Victor Beccari et al., Diversity
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