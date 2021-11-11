Правительство Чехии во главе с Бабишем ушло в отставку

Накануне в Праге собрался парламент в новом составе, и депутаты избрали представителей руководящих органов. "В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин", - заявил Бабиш. Как ожидается, во главе будущего правительства встанет глава либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.

Между тем президент республики Милош Земан по-прежнему находится в Центральном военном госпитале. Однако накануне его перевели из реанимационного отделения в обычную палату, и глава государства уже пообщался по телефону с обоими политиками.