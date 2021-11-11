Принять участие в переписи населения можно до конца недели

По данным Росстата, уже от оценочной численности населения переписались около 92% граждан, или 133,5 млн россиян. Такие данные руководитель ведомства Павел Малков представил 10 ноября на совещании у президента. Он уточнил, что после 14 ноября перепись населения продолжится в труднодоступных районах страны. А уже в январе 2022 года станет известно точное число наших соотечественников. По итогам переписи 2010 года в России проживало 142,9 млн человек (66,1 млн мужчин и 76,8 женщин), а в 2002 году - более 145,3 млн россиян (67,7 млн мужского и 77,6 млн женского пола).
Полученные данные лягут в основу огромного количества решений: от разработки федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры - дорог, школ, больниц.
В 2022 году Росстат впервые откроет для всех обезличенные микроданные Всероссийской переписи населения. И не только текущей, но и двух предыдущих - 2002, 2010 годов. Каждый посетитель сайта ведомства сможет получить информацию о населении страны, отдельного региона и даже муниципалитета в различной временной динамике.