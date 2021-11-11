Принять участие в переписи населения можно до конца недели

На этой неделе завершается Всероссийская перепись населения, которая впервые в истории страны проводится с использованием цифровых технологий. Принять участие в ней можно до 14 ноября включительно. Всех, кто еще не переписался, до конца воскресенья обойдут переписчики. Также есть возможность заполнить анкеты с вопросами самостоятельно на портале госуслуг или сделать это с помощью волонтеров на стационарном переписном участке: большинство открыты в МФЦ, всего их работает более 44 тысяч.

Для участия в цифровой переписи привлечено в 2,5 раза меньше переписчиков, чем в 2010 году - всего 300 тысяч человек. Фото: РИА Новости