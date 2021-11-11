Реализуя стратегию низкоуглеродного развития, Россия должна учитывать свои природные преимущества и исходить из цели устойчивого экономического роста, рассказали "РГ" в минэкономразвития.

Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года была утверждена правительством России 1 ноября 2021 года. "В ней заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный). Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики, и целевой взят за основу", - рассказали "РГ" в минэкономразвития.

В целевом сценарии прописаны опережающие темпы роста неэнергетического экспорта - до 4,4 процента ежегодно. Рост инвестиций в основной капитал на уровне 3,7 процента. Стабильный рост реальных располагаемых доходов - на 2,5 процента в год. При этом ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергетического экспорта с 2030 года. Ежегодные темпы роста экономики остаются выше среднемировых до 2050 года - до трех процентов в год.

Целевой сценарий потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объеме около одного процента ВВП в 2022-2030 годах и до полутора-двух процентов в 2031-2050 годах. Среди мероприятий по декарбонизации заявлено внедрение безуглеродных технологий, использование вторичных энергоресурсов, изменение бюджетной политики, увеличение поглощающей способности лесов, поддержка технологий улавливания и утилизации парниковых газов. К 2050 году их чистая эмиссия должна снизиться на 60 процентов от уровня 2019 года. Дальнейшее выполнение этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году, указано в стратегии.

Выполнение климатических проектов начнется со следующего года, а с 2023 года в России запустят систему обязательной углеродной отчетности для предприятий. В ближайшие шесть месяцев минэкономразвития должно разработать план мероприятий стратегии. Направления уже известны. "Во-первых, это изменение энергетического баланса. Запланирован дальнейший рост доли атомной энергетики, возобновляемых источников энергии и обновление, повышение энергоэффективности газовой генерации. Притом что угольная генерация сокращается, но не до нуля", - отметил Максим Решетников, добавив, что в стране остаются зоны, где уголь экономически эффективен, например на Дальнем Востоке.

С 2023 года в России запустят систему обязательной углеродной отчетности для предприятий

Во-вторых, внимание уделяется снижению утечек попутного нефтяного газа, в первую очередь метанов. В-третьих, запланировано развитие электро- и газомоторного транспорта с развитием зарядной инфраструктуры. В-четвертых, повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ.

"При этом отдельно сценарий учитывает рост поглощения лесами. Надо сказать, что оценка достаточно консервативная. У нас в стратегии оценка 665 миллионов тонн поглощений дополнительно к нынешним 535 миллионам тонн к 2050 году. При этом разброс по потенциалу оценивается выше - около 900 млн тонн. Это все цифры, которые еще предстоит подтвердить", - сказал глава минэкономразвития.

В министерстве также уделяют внимание вовлечению леса в переработку и режимам лесовосстановления. "Есть еще вопросы сокращения углерода на пашне. Специалисты Росгидромета и РАН отмечают, что задерживать больше углерода в почве позволят защитные леса", - обратил внимание Максим Решетников.

"Лес - одно из немногих природных средств декарбонизации атмосферы, он поглощает углерод в больших объемах. А учитывая площадь наших лесов, Россия может стать в вопросах декарбонизации одной из ключевых стран", - отметил в беседе с "РГ" доктор экономических наук Леонид Холод.

Важно, что лес - возобновляемый ресурс, это незаменимо в решении проблем изменения климата, сообщил "РГ" замдиректора Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства Николай Петрунин. Он напомнил, что в России реализуется федеральный проект "Сохранение лесов", задачи которого - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов, а также создание запаса семян лесных растений. К 2024 году площадь лесовосстановления должна превысить полтора миллиона гектаров, что на 55 процентов больше уровня 2019 года. Программу планируют продлить до 2030 года, увеличив площадь лесов на 11 миллионов гектаров, что на девять миллионов выше уровня 2021 года. "При этом климатическая повестка и вопросы низкоуглеродного развития приведут лесной сектор и не только его к долгосрочным изменениям глобальной структуры производства и потребления. В приоритете будет биотопливо и продукция аналогичного типа", - обратил внимание Николай Петрунин.

В целом концепция низкоуглеродного развития отчасти наследует тему энергоэффективности. И сейчас в минэкономразвития пересматривают планы по ее повышению.

При этом вопрос углеродной нейтральности лишь один из многих, отметил Максим Решетников. "На самом деле главным вопросом при разработке стратегии было обеспечение роста экономики в условиях глобального энергоперехода, когда эти процессы будут влиять на экспорт, российский и мировой энергобаланс. Но мы в этом видим вызовы", - пояснил министр.

Между тем стратегия должна реализовываться с учетом мировых тенденций. Сейчас, обращают внимание эксперты, появилось множество вопросов к возобновляемым источникам энергии, особенно с учетом энергокризиса в Европе.

Финансы

Минфин предложил вкладывать средства ФНБ в "зеленые" проекты

Минфин предложил финансировать проекты из Фонда национального благосостояния с учетом принципов устойчивого развития. Как сообщили "РГ" в ведомстве, предложение сейчас на рассмотрении правительства и не затрагивает уже утвержденные проекты.

"Вкладывать средства ФНБ нужно в высокотехнологичные отрасли, заметил в разговоре с "РГ" финансовый аналитик Сергей Дроздов. - Например, в мире дефицит электронных чипов", - привел пример эксперт. Он добавил, что крупные компании сами могут вкладываться в "зеленые" проекты.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что любая новая фабрика должна быть снабжена экологическими функциями. "Так как у нас страна с преобладанием госсобственности, эта задача ложится на государство", - сообщил эксперт "РГ".

В то же время он напомнил, что устойчивое развитие предполагает улучшение благосостояния людей не только через вопросы климата, но и роста ВВП. Важно и повышение доходов населения.