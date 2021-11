Энергопереход - отказ от ископаемых источников энергии - часто оценивают негативно в контексте развития российской экономики с точки зрения наполнения бюджета.

Однако, во-первых, даже по самым оптимистичным "зеленым" прогнозам, углеводороды сохранят свое значение в мировом энергобалансе до 2050 года. Поэтому у отечественных нефтегазовых компаний есть время подготовиться к новым условиям работы, что они и делают сейчас. Во-вторых, на энергопереходе наша страна может неплохо заработать. Она обладает ресурсами, территориями и компетенциями, которые позволят занять значительную долю на растущем рынке чистой энергии и утилизации выбросов CO 2 .

В переходный период, а это минимум 30 лет, будет расти значение экологичности добываемого сырья и влияния его производства и переработки на окружающую среду. Из углеводородов самым чистым считается природный газ. По его запасам Россия занимает первое место в мире, располагая около 73 триллионов кубометров. Этих богатств хватит более чем на 100 лет, если отталкиваться от рекорда добычи 2018 года в 725 миллиардов кубометров.

Выбросы СО 2 страна может компенсировать технологиями связывания и захоронения углекислого газа.

Потенциал захоронения СО2 в России превышает 1,2 миллиарда гигатонн, отмечает директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова. При развитии таких технологий можно сэкономить шесть миллиардов тонн выбросов СО 2 и привлечь более 200 миллиардов долларов инвестиций к 2050 году.

Речь о создании высокотехнологичных предприятий, подготовке кадров, заказе для промышленности, а также о развитии регионов. На Ямале, компанией "Новатэк" рассматриваются проекты по захоронению CO 2 . Технологии для этого уже есть, но они пока очень дороги, отмечает Козлова. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость улавливания углерода варьируется в энергетике - 40-80 долларов за тонну CO 2 , в металлургии - 40-100 долларов, в цементной промышленности - 60-120 долларов. Стоимость транспортировки от источника выбросов до хранилища составляет около 10 долларов за тонну CO 2 .

Что касается чистоты производства и переработки нефти и газа, то все отечественные компании двигаются в этом направлении. Как рассказали "РГ" в "Газпром нефти", на Омском нефтеперерабатывающем заводе построена солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Она размещена на площади 2,5 га и состоит из 2,5 тысячи солнечных панелей производства отечественной компании "Хевел". Сейчас обсуждаются планы по увеличению мощности объекта до 20 МВт. Солнечные батареи также используют автозаправочные станции компании. Цель компании - снизить углеродную интенсивность бизнеса на 30 процентов к 2030 году. Ее достижение планируется за счет увеличения доли газа в общем объеме добычи, продолжения модернизации, обеспечения максимально возможного уровня полезного использования попутного нефтяного газа.

В прошлом веке мир отказывался от угля, а сейчас его доля в мировом энергобалансе доходит до 40%

У "Лукойла" есть несколько проектов, относящихся к возобновляемым источникам энергии: четыре гидроэлектростанции суммарной мощностью 291 МВт, три солнечные электростанции мощностью - 20,3 МВт, ветроэлектростанция в Румынии на 84 МВт.

Отдельная история - производство водорода. По мнению Козловой, экспортным потенциалом обладает российский голубой - из газа с улавливанием CO 2 и зеленый - на энергии ВИЭ. Себестоимость производства такого водорода в нашей стране значительно ниже за счет дешевого сырья.

Получение водорода - процесс нехитрый, но дорогой. Стоимость производства голубого водорода - около 1,5 доллара за килограмм, а зеленого - 5,4 доллара. Впрочем, дело не только в цене. Пока нет технологий для его транспортировки и не решены вопросы безопасности хранения.

"Роснефть" в этом году заключила соглашение о сотрудничестве с норвежской компанией Equinor по развитию низкоуглеродных технологий и снижению карбонового следа в совместных проектах, в том числе по водороду. Аналогичные соглашения у российской компании есть с британской BP и американской нефтесервисной корпорацией Baker Hughes. Также на Восточном экономическом форуме 2021 года "Газпром", "Росатом" и Сахалинская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики.

В целом низкоуглеродный курс Европы может стать хорошим стимулом для развития новых отраслей нашей промышленности. Речь не о том, что нефть и газ будут не нужны. В прошлом веке мир пытался отказаться от угля в пользу нефти и газа. Но сейчас уголь занимает в мировом энергобалансе 40 процентов, а его экспорт из России с 2000 года увеличился в шесть раз с перспективой роста. Правила игры на мировом рынке игнорировать невозможно. Но бросаться в пучину возобновляемой энергетики, отказываясь от богатств своих недр, не стоит. Еще одно доказательство тому - энергокризис в Азии и Европе.