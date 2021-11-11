Однако, во-первых, даже по самым оптимистичным "зеленым" прогнозам, углеводороды сохранят свое значение в мировом энергобалансе до 2050 года. Поэтому у отечественных нефтегазовых компаний есть время подготовиться к новым условиям работы, что они и делают сейчас. Во-вторых, на энергопереходе наша страна может неплохо заработать. Она обладает ресурсами, территориями и компетенциями, которые позволят занять значительную долю на растущем рынке чистой энергии и утилизации выбросов CO2.
В переходный период, а это минимум 30 лет, будет расти значение экологичности добываемого сырья и влияния его производства и переработки на окружающую среду. Из углеводородов самым чистым считается природный газ. По его запасам Россия занимает первое место в мире, располагая около 73 триллионов кубометров. Этих богатств хватит более чем на 100 лет, если отталкиваться от рекорда добычи 2018 года в 725 миллиардов кубометров.
Выбросы СО2 страна может компенсировать технологиями связывания и захоронения углекислого газа.
Потенциал захоронения СО2 в России превышает 1,2 миллиарда гигатонн, отмечает директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова. При развитии таких технологий можно сэкономить шесть миллиардов тонн выбросов СО2 и привлечь более 200 миллиардов долларов инвестиций к 2050 году.
Речь о создании высокотехнологичных предприятий, подготовке кадров, заказе для промышленности, а также о развитии регионов. На Ямале, компанией "Новатэк" рассматриваются проекты по захоронению CO2. Технологии для этого уже есть, но они пока очень дороги, отмечает Козлова. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость улавливания углерода варьируется в энергетике - 40-80 долларов за тонну CO2, в металлургии - 40-100 долларов, в цементной промышленности - 60-120 долларов. Стоимость транспортировки от источника выбросов до хранилища составляет около 10 долларов за тонну CO2.
Что касается чистоты производства и переработки нефти и газа, то все отечественные компании двигаются в этом направлении. Как рассказали "РГ" в "Газпром нефти", на Омском нефтеперерабатывающем заводе построена солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Она размещена на площади 2,5 га и состоит из 2,5 тысячи солнечных панелей производства отечественной компании "Хевел". Сейчас обсуждаются планы по увеличению мощности объекта до 20 МВт. Солнечные батареи также используют автозаправочные станции компании. Цель компании - снизить углеродную интенсивность бизнеса на 30 процентов к 2030 году. Ее достижение планируется за счет увеличения доли газа в общем объеме добычи, продолжения модернизации, обеспечения максимально возможного уровня полезного использования попутного нефтяного газа.
У "Лукойла" есть несколько проектов, относящихся к возобновляемым источникам энергии: четыре гидроэлектростанции суммарной мощностью 291 МВт, три солнечные электростанции мощностью - 20,3 МВт, ветроэлектростанция в Румынии на 84 МВт.
Отдельная история - производство водорода. По мнению Козловой, экспортным потенциалом обладает российский голубой - из газа с улавливанием CO2 и зеленый - на энергии ВИЭ. Себестоимость производства такого водорода в нашей стране значительно ниже за счет дешевого сырья.
Получение водорода - процесс нехитрый, но дорогой. Стоимость производства голубого водорода - около 1,5 доллара за килограмм, а зеленого - 5,4 доллара. Впрочем, дело не только в цене. Пока нет технологий для его транспортировки и не решены вопросы безопасности хранения.
"Роснефть" в этом году заключила соглашение о сотрудничестве с норвежской компанией Equinor по развитию низкоуглеродных технологий и снижению карбонового следа в совместных проектах, в том числе по водороду. Аналогичные соглашения у российской компании есть с британской BP и американской нефтесервисной корпорацией Baker Hughes. Также на Восточном экономическом форуме 2021 года "Газпром", "Росатом" и Сахалинская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики.
В целом низкоуглеродный курс Европы может стать хорошим стимулом для развития новых отраслей нашей промышленности. Речь не о том, что нефть и газ будут не нужны. В прошлом веке мир пытался отказаться от угля в пользу нефти и газа. Но сейчас уголь занимает в мировом энергобалансе 40 процентов, а его экспорт из России с 2000 года увеличился в шесть раз с перспективой роста. Правила игры на мировом рынке игнорировать невозможно. Но бросаться в пучину возобновляемой энергетики, отказываясь от богатств своих недр, не стоит. Еще одно доказательство тому - энергокризис в Азии и Европе.