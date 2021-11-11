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11.11.2021 19:36
Рубрика: Экономика

Продолжительность рабочего дня появится в Трудовом кодексе

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Положение о восьмичасовом рабочем дне и правила округления дней отпуска пропишут в Трудовом кодексе. Законопроект об этом подготовил Минтруд.
Неиспользованный отпуск компенсируют на выгодных для работника условиях. Фото: iStock Неиспользованный отпуск компенсируют на выгодных для работника условиях. Фото: iStock
Неиспользованный отпуск компенсируют на выгодных для работника условиях. Фото: iStock

Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации при увольнении работника закреплены еще советскими нормативно-правовыми актами, пояснили в минтруде. На них по-прежнему ориентируются работодатели. В Трудовом кодексе установлены лишь ограничения для рабочей недели, длительность которой не может превышать 40 часов. Также в нем предусмотрена максимальная продолжительность трудового дня для отдельных категорий работников.

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Например, несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет можно работать не более 7 часов в день, а для инвалидов рабочее время устанавливается в соответствии с медицинским заключением. Прописано и то, что для всех категорий работников трудовой день сокращается на один час перед праздниками. Минтруд предлагает закрепить в Трудовом кодексе общую нормальную продолжительность трудового дня, сохранив ее восьмичасовой. В законопроекте уточняются и особенности учета режима рабочего времени тех, кто занят на подземных работах.

Время, затраченное на спуск и подъем для таких работников, будет считаться рабочим. При этом работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника, который трудится под землей, по месяцам и за весь учетный период.

Также в Трудовом кодексе закрепят правила расчета отпусков. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит исключить различные методики подсчета дней к отпуску, которые используют работодатели. От их количества зависит сумма компенсации за отпуск.

По-прежнему, если работник отработал менее 11 месяцев, дни отпуска, за которые должна быть выплачена денежная компенсация, будут рассчитывать пропорционально отработанным месяцам. Чтобы рассчитать их количество, например за 8 месяцев, нужно общее число дней отпуска в году разделить на 12 месяцев и умножить на 8 месяцев. Если работнику полагается 35 дней отпуска в году, то в месяц ему полагается 2,9 дня, а за 8 месяцев он должен отдыхать 23,2 дня.

По новым правилам, отработанный сотрудником период менее календарного месяца теперь должен будет округляться до полного месяца. "При исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток, составляющий менее календарного месяца, округляется до полного месяца", - говорится в законопроекте.

Сейчас, если человек отработал менее половины месяца, то эти дни из расчета исключаются, а если больше - то они округляются до полного месяца.

Полную денежную компенсацию за отпуск будут получать не только работники, проработавшие более 11 месяцев, но и те, кто отработал более шести месяцев, но попал под сокращение, если трудовой договор был расторгнут в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. Среди причин и сокращение численности работников предприятия, призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

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Продолжительность отпуска по Трудовому кодексу составляет 28 дней. Если он длится больше, то считается удлиненным. Например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 день в году, инвалиды - не менее 30. Удлиненным считается отпуск учителя, который продолжается 42 дня в летний период. У государственных гражданских служащих он длится 30 дней. Помимо основного отпуска, некоторым категориям работников полагается дополнительный, который тоже оплачивается. Общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков не может быть больше 60 дней. Два месяца в году, например, могут отдыхать военные по контракту.

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск получают граждане, если они заняты на вредной или опасной работе, трудятся за границей в загранучреждениях, районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним. За ненормированный график работы работникам полагаются три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Условия такой работы должны быть прописаны в трудовом договоре. В некоторых случаях работник может получить денежную выплату за часть отпуска. Совсем отказаться от отпуска он не имеет права.

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