Путин и Меркель обсудили миграционный кризис и внутриукраинский конфликт

Президент России и и.о. канцлера ФРГ провели телефонный разговор. Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Кремля. Речь также шла о деструктивных действиях Киева в нарушение Минских договоренностей и провокационной активности НАТО.

Лидеры подтвердили важность скорейшего урегулирования острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Путин призвал восстановить контакты между странами ЕС и Минском для решения этой проблемы.

Путин и Меркель также обменялись мнениями по внутриукраинскому конфликту. Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море.