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11.11.2021 17:24
Рубрика: Власть

Путин обсудил госпрограмму вооружения и конверсию

Текст: Кира Латухина
Гособоронзаказ уже пять лет выполняется по высокой планке, поступающие в войска техника и вооружения во многом превосходят зарубежные аналоги. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которую он провел в формате видеоконференции.

На повестке было три вопроса. Первый - результаты госпрограммы вооружения и подходы к формированию нового проекта на 2024-2033 годы. "Госпрограмма вооружения как один из наиболее значимых документов стратегического планирования играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности России, - подчеркнул Верховный главнокомандующий. - Среди ее приоритетов - определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов оружия".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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В сложном 2020 году гособоронзаказ был исполнен на 96,2 процента, отметил Путин. В 2012-м было 80 с небольшим, и то считалось хорошо, сравнил он. Такая высокая планка выдерживается уже более пяти лет. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - оценил он.

Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80 процентов, а в силах общего назначения достигает более 70 процентов, привел цифры президент. "В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги.

"При разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений", - подчеркнул Путин. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет применения искусственного интеллекта, и широкое распространение робототехники. Эти направления в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал ВС.

Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно

Вторым вопросом стало выполнение программы диверсификации оборонных производств. Задачи и ориентиры были обозначены еще в 2016 году, и за пять лет многое удалось сделать, оценил Путин. Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет. По итогам 2020 года - 25,6 процента. Президент призвал работать эффективнее, правильно и четко расставлять приоритеты, шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм. У правительства есть право устанавливать объемы госзакупок, и они должны приходиться на продукцию российских производителей. Механизм работает устойчиво: доля отечественных товаров в муниципальных и госзакупках за девять месяцев этого года выросла до 60,9 процента, а в 2020 году была 55,6 процента. Путин призвал активнее встраиваться в сферы, где продукция оборонных предприятий особенно востребована, - судостроение, авиастроение, производство медицинской техники, строительная отрасль, транспорт, энергетика и другие. При этом следить за качеством: продукция должна быть полностью конкурентоспособна с зарубежными аналогами и по цене, и по техническим характеристикам.

Третьим вопросом повестки стали кадры: рассмотрение кандидатур на должность генерального конструктора по созданию вооружений и военной техники, а также руководителя одного из приоритетных технологических направлений в сфере ОПК.

Как бизнесу получить гособоронзаказ и не прогореть
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