Путин посетил дом-музей Достоевского

В день 200-летия со дня рождения знаменитого писателя Федора Достоевского президент принял участие в открытии музейного центра "Московский дом Достоевского", передает ТАСС.

Владимир Путин осмотрел дом-музей в сопровождении министра культуры Ольги Любимовой. Здание находится на улице Достоевского, дом 2. Именно там до 1837 года жила семья писателя. На первом этаже еще в 1928 году был открыт музей Достоевского. На втором этаже сейчас можно увидеть информацию о творчестве классика, а третий посвящен читательской судьбе произведений, здесь находятся масштабные мультимедийные инсталляции.

Глава государства ознакомился с экспозициями, посвященными писателю, основным вехам его жизни и творчества. Как сообщали в пресс-службе Кремля, Путин также собирается встретиться с литераторами - специалистами по творчеству Достоевского.