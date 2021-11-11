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11 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)

Работодателям организаций нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и системы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации от 28 октября 2021 г. N 14-4/10/В-14215

Опубликован 11 ноября 2021 г.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

На федеральном уровне заключено Дополнительное соглашение о продлении срока действия на 2022 - 2024 годы Отраслевого тарифного соглашения по организациям нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и системы нефтепродуктообеспечения на 2019 - 2021 годы между Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса" и Российским профессиональным союзом работников химических отраслей промышленности (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (23 сентября 2021 г., регистрационный N 14/19-21), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и системы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков