Рассекречены архивы "Смерш" о детальных планах нападения Японии на СССР

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал документы, которые входят в состав "Особой папки" ГУКР "Смерш" НКО СССР, хранящейся в Центральном архиве службы. Речь идет о рассекреченных показаниях японских военных преступников о планах их страны начать войну против Советского Союза.

Докладная записка № 990/А в Совет Народных Комиссаров СССР И. Сталину и В. Молотову. 13 февраля 1946 г. Фото: fsb.ru

Рассекреченные материалы приурочены к окончанию 12 ноября 1948 года Международного военного трибунала (МВТ) для Дальнего Востока (Токийский процесс) над главными японскими военными преступниками. Среди уникальных документов, опубликованных на официальном сайте ФСБ, докладная записка от 13 февраля 1946 года начальника ГУКР "Смерш" НКО СССР генерал-полковника Виктора Абакумова за номером 990/А адресованная Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову. В ней Абакумов приводит показания задержанных при разгроме Квантунской армии японцев, которые свидетельствовали о планах Японии развязать войну против СССР с применением бактериологического оружия:

"Представляю переводы и фотостаты собственноручных показаний арестованных Главным управлением "Смерш": генерал-лейтенанта Томинага - бывшего вице военного министра Японии;

генерал-лейтенанта Миякэ - бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай";

генерал-лейтенанта Янагита - бывшего командующего обороной Квантунского укрепленного района;

генерал-майора Акикуса - бывшего начальника центральной военной миссии в Харбине;

полковника Асада - бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии;

действительного советника 2-го класса Хосико - бывшего начальника главного полицейского управления Маньчжоу-Го,

которые должны быть включены в список японских военных преступников, подлежащих суду Международного Военного Трибунала в Токио.

Докладная записка № 992/А в Народный комиссариат иностранных дел СССР С. Голунскому. 13 февраля 1946 г. Фото: fsb.ru

Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году по сговору с германским правительством японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кан-току-эн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии". Особым разделом "Кан-току-эн", как показал Асада, предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной Армии….

ЦОС ФСБ приводит рассекреченные показания и самих японских военных.

Показания генерал-лейтенанта Г. Янагита. 11 февраля 1946 г. Москва Фото: fsb.ru

Так, например, полковник Сабуро Асада занимался подготовкой слушателей школы японского генштаба к проведению диверсий в советском тылу в случае нападения Японии на СССР. На допросе 9 февраля 1946 года он рассказал: "Я преподавал в школе организацию диверсионных актов и бактериологических диверсий на территории СССР, рекомендуя обучавшимся заражать в тылу советских войск питьевые источники и склады питания бактериями чумы, тифа и сапа, разъясняя при этом, что указанные средства могут вызвать эпидемию и большую смертность среди советских людей".

Генерал-майор Сюн (Шун) Акикуса в показаниях отметил, что в 1941 году, будучи офицером для поручений в Общем отделе генерального штаба Японии, принимал непосредственное участие в разработке "…конкретного плана нападения на Советский Союз, имевшего шифрованное название "Кан-току эн" (особые маневры Квантунской армии)".

Показания генерал-лейтенанта К. Томинага. 11 февраля 1946 г. Москва Фото: fsb.ru

Кроме того, после нападения нацистской Германии на Советский Союз, С. Акикуса под видом секретаря посольства Маньчжоу-Го по заданию японского Генштаба посетил Берлин, Рим, Будапешт и Бухарест с целью сбора сведений о "постановке и организации немецкой администрации в оккупированных Германией странах".

Еще с середины 1930-х годов С. Акикуса занимался привлечением белоэмигрантских организаций, таких как "Русская фашистская партия" (РФП), "Союз мушкетеров", "Русский общевоинских союз" (РОВС), к проведению разведывательно-диверсионной работы против СССР.

Генерал-лейтенант Мицухару Миякэ, бывший начальник штаба Квантунской армии, подробно рассказал о своем личном участии в подготовке агрессии против Советского Союза. После выхода в запас в октябре 1940 года генерал занял пост начальника штаба японо-маньчжурской организации "Кио-Ва-Кай". Узнав в декабре 1941 года о наличии плана войны против СССР - "Кан-току эн", Миякэ активно включился в его реализацию: "…Позднее, исходя из установок японского правительства, я решил проявить инициативу и усилить подготовку членов "Кио-Ва-Кай" к войне против СССР. В 1944 году я дал указание местным организациям о создании специальных ударных групп "Сенподан", предназначенных для диверсионной и террористической деятельности в тылу советских войск… Перед группами "Сенподан" я поставил две основные задачи: первая - проводить слежку за участниками организации и населением с целью выявления антияпонски настроенных лиц и вторая - подготовить кадры для подрывной деятельности в тылу Красной Армии. По моему плану группы "Сенподан" после начала войны Японии против Советского Союза должны были работать в тылу Красной Армии, и производить там подрыв железных и шоссейных дорог, совершать поджоги военных складов, совершать убийства советских военнослужащих, собирать шпионские сведения военного характера, которые затем передавать японскому командованию".

Показания генерал-лейтенанта М. Миякэ. 9 февраля 1946 г. Москва Фото: fsb.ru

Еще один пленный японский генерал-лейтенант Киёджи Томинага был хорошо известен Разведупру РККА и советским органам госбезопасности. В 1926-1927 годах, будучи начальником японской военной разведки в Маньчжурии, он посещал лекции на юридическом факультете Харбинского университета, активно изучал русский язык и вербовал агентов из числа русских эмигрантов. В 1932-1933 годах он исполнял обязанности помощника военного атташе в Москве.

После присоединения Японии в сентябре 1940 года к Тройственному пакту (ось Берлин-Рим-Токио) Томинага разработал первый оперативный план нападения Японии на СССР. На допросе 11 февраля 1946 года он дал следующие показания: "В 1940 году, являясь начальником I-го отдела генерального штаба японской армии, я разработал план нападения на СССР. Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной Армии в районе озера Ханко с последующим захватом Хабаровска, с расчетом отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР… Генерал-лейтенант Гендзо (Кендзо) Янагита сообщил, что после окончания Военной академии в Токио в 1922 году он "служил на руководящих должностях в японской армии, принимая непосредственное участие в подготовке Японии к нападению на СССР".

Показания генерал-майора Ш. Акикуса. 9 февраля 1946 г. Москва Фото: fsb.ru

Преемником генерала Томинага в планировании агрессии Японии против Советского Союза в 1941 году стал генерал Янагита.

В своих показаниях Янагита отметил, что в 1941 году, пользуясь нападением Германии на СССР, Япония начала особенно интенсивно подготавливать войну против Советского Союза с целью отторжения советского Дальнего Востока. "С этой целью по указанию японского правительства в 1941 году японским генеральным штабом был разработан особый план нападения на Советский Союз, имевший шифрованное название "Кан-току эн", что в переводе на русский язык означало особые маневры Квантунской армии. …лично мне предлагалось, в соответствии с этим планом, немедленно провести ряд мероприятий по разведывательно-диверсионной работе против СССР… Для периферийных миссий мной был написал приказ, в котором предлагалось активизировать враждебную Советскому Союзу работу. В результате этого в районах Сахаляна (кит. Хэйхэ), Трехречья, Хайлара, Ванемяо, Муданьцаяна и Пограничная, были созданы диверсионные отряды, насчитывающие около 200 человек каждый. В эти диверсионные отряды вербовались в первую очередь белогвардейцы, проживавшие в этих районах, а также китайцы, монголы и корейцы... Под моим руководством на территорию Советского Союза забрасывались шпионы и диверсанты, создавались диверсионные отряды на случай войны против СССР, готовились кадры антисоветских пропагандистов. Наряду с этим я осуществлял руководство антисоветской деятельностью русских белоэмигрантских организаций, созданных японцами в Маньчжурии. Политика Японии в отношении белоэмигрантов сводилась к тому, чтобы создать из них свою опору в Маньчжурии и подготовить белоэмиграцию к войне против Советского Союза на стороне Японии", - рассказал он.