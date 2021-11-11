Блокадница из Калужской области впервые в ноябре получит пенсию

Почти тридцать лет из-за бюрократических проволочек она была человеком без гражданства, не получая ни пенсии, ни пособий, даже "скорая" отказывалась к ней ехать из-за отсутствия медицинского полиса. Людмила родилась в Ленинграде за десять лет до войны, девочкой пережила блокаду - от первого до последнего дня. В 1978 году Людмила Минкина, супруг и трое детей переехали в Аджарию. В 1990-х Грузия отделилась, и Людмиле в паспорте СССР поставили грузинский штамп, который затем стоил ей 27 лет жизни без гражданства ("Нелегалка", "РГ" - Неделя" от 28.07.2021 г.). Когда в 1994 году Людмила приехала в Подмосковье и обратилась за получением российского гражданства, то получила отказ. Четыре года назад она переехала в Калужскую область, где так и продолжала жить на птичьих правах.

Материал о блокаднице вышел 28 июля 2021 года в «РГ» — Неделе. Эту тему мы подняли благодаря своему партнеру — газете "Козельск".

После того, как "Российская газета" на своих страницах рассказала о Людмиле Минкиной и передала в управление по вопросам миграции регионального УМВД координаты блокадницы, сотрудники этого ведомства разработали "дорожную карту" получения ею российского гражданства, сумели буквально за месяц пройти все необходимые согласования и оформить документы на получение женщиной паспорта. Обычно эта процедура занимает в восемь раз больше времени.

Учитывая преклонный возраст Людмилы Викторовны, сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Козельский" приезжали к ней домой, помогали в оформлении документов. В свою очередь в региональном управлении оформили российское гражданство по упрощенной процедуре. В конце июля заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Римма Буланцова сама приехала в Сосенский домой к Людмиле Викторовне Минкиной вручать паспорт вместе с коллегами из райотдела ("РГ" - Неделя" от 01.09. 2021 г.).

Теперь Людмила Викторовна получает социальную пенсию - 10 тысяч рублей, снимает квартиру вместе со своим внуком. Но вот разрешить проблему с жильем пока никак не получается.

В местной администрации им объяснили, что право-то на жилье Людмила Викторовна имеет, но, пока у нее не будет постоянной прописки, на очередь ее поставить не могут. А где взять эту постоянную прописку, ведь родни, которая могла бы прописать к себе блокадницу, нет...

Неужели бюрократия непобедима?