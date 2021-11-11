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11.11.2021 15:42
Рубрика: Общество

Для московских школьников запустили проект против буллинга

Текст: Ирина Огилько
В День борьбы с кибербуллингом на портале "Школа. Москва" запустили специальный проект против буллига. Об этом на онлайн-конференции "Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям" рассказала Наталья Цымбаленко, руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, на странице проекта подробно рассказано, как отличить его от конфликта, как дать отпор обидчику законными методами, где получить профессиональную помощь, а также какие меры помогут предотвратить травлю - ответы на эти и многие другие важные вопросы теперь можно найти в одном месте.

Фото: iStock
Опрос: Треть российских школьников регулярно встречаются с травлей в Сети

"По статистике, каждый третий школьник сталкивается с проблемой буллинга - одни становятся жертвами, другие - агрессорами. Зачастую, ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с ней справиться и куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте, - рассказала руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко. - Это будет единое входное окно, в котором будет аккумулирован полезный опыт специалистов, собраны ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации".

Отметим, что сайт проекта очень удобен. Он разделен на несколько блоков: "Теория", "Я - ученик", "Я - родитель" и "Я - учитель". Здесь на доступном языке в различных форматах представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, подборки, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов. Например, дети узнают, как распознать реальную опасность травли, как и куда обратиться за помощью. Родители и учителя получат профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и когда правильно вмешаться, как защитить ребёнка и вернуть здоровую атмосферу в классе. Отдельный блок посвящен юридическим аспектам проблемы и действиям в правовом поле. Помимо этого, на сайте собраны реальные истории людей и известных личностей, которые также подверглись буллингу, но смогли справиться с ситуацией. Как ожидается, портал будет регулярно пополнятся. Более того, на него смогут обращаться те, кто попал в сложную ситуацию и готов рассказать свою историю, получить совет и помощь.

По словам директора "Московской службы психологической помощи населению" столичного департамента труда и социальной защиты Нина Петроченко, в основном травле подвергаются дети, которые чем-то не похожи на остальных, они более чувствительны, иногда - более яркие в своих эмоциональных проявлениях. Ведь именно такого ребенку сложно за себя постоять в одиночку. "В столице работают организации, которые могут и помогают детям, оказавшимся в этой непростой ситуации. Например, с марта 2019 года по инициативе столичного правительства на базе круглосуточного телефона неотложной психологической помощи "051" стартовал проект "Ребенок в опасности", - подчеркнула Петроченко. - Если подросток подвергается буллингу, жестокому обращению, которое он может испытывать как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых, он в любое время суток может позвонить на этот телефон и рассказать о своей проблеме квалифицированному психологу. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы ему оперативно помочь, а в экстренных случаях, связанных с угрозой жизни, психологи связываются со службой 112".

Кстати, инициаторами создания проекта стали столичные департаменты образования и науки и социальной защиты населения совместно с профильными НКО, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве и другими организациями.

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