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11.11.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Какие самозанятые больше всего зарабатывают в России

Текст: Татьяна Ткачёва
С начала года число россиян, которые легально работают "на себя", увеличилось в 2,4 раза, а обороты платежей за их услуги - почти в четыре. По среднему чеку лидируют продавцы стройматериалов, по общей выручке - педагоги и консультанты.

Такие данные приводят аналитики в новом исследовании сервисов "СберУслуги" и "Юkassa" (есть в распоряжении "РГ").

Фото: iStock
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Они изучили платежи, которые самозанятые принимали через "Юkassa" в январе - октябре в 2020 и 2021 годах. За последние 10 месяцев оборот увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов - в 3,6. Клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в 2020-м. Средний чек сегодня составляет 1235 рублей, что на 8 процентов превышает показатель прошлого года.

Через "СберУслуги" в статусе самозанятых чаще всего работают фрилансеры. На их долю на портале приходится четверть зарегистрированных поставщиков. Фрилансеры, как правило, занимаются копирайтингом, разработкой презентаций и редактурой.

На втором месте - "мастера на час", их - 15 процентов. Преобладают сантехники и электрики. Каждый десятый самозанятый специализируется на обучении. Здесь доминируют школьные репетиторы, которые преподают математику, английский и русский языки. Часто встречаются автоинструкторы и психологи.

- Самозанятость становится все более популярной во всех регионах. На нашем сервисе такие граждане предлагают более 600 видов услуг, и их количество постоянно растет, - сообщила операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.

Две трети от общего оборота платежей в январе - октябре 2021 года получили самозанятые, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, консультации или доступ к контенту. Десятую часть денег приняли изготовители и продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби. Почти столько же выручили те, кто шьет и реализует одежду и обувь.

Фото: РИА Новости
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах

- Самый высокий средний чек в этом году - 13 тысяч рублей - был у самозанятых, которые продают строительные изделия и материалы. Второе место занимают ортопедические товары (3700 рублей), третье - вещи для спорта и туризма (3612 рублей), - рассказал генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.

Наиболее заметный рост продаж за минувшие десять месяцев наблюдался в сфере строительства и проектирования. Здесь число заказов у самозанятых увеличилось в 57 раз (в разрезе "год к году"). У тех, кто сдает в аренду помещения, количество продаж выросло в 29 раз, у айтишников (категория "создание и продажа ПО") - в 18.

Среди оформленных заказов 86 процентов оплачивается банковскими картами.

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