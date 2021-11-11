Какие самозанятые больше всего зарабатывают в России

Такие данные приводят аналитики в новом исследовании сервисов "СберУслуги" и "Юkassa" (есть в распоряжении "РГ").
Они изучили платежи, которые самозанятые принимали через "Юkassa" в январе - октябре в 2020 и 2021 годах. За последние 10 месяцев оборот увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов - в 3,6. Клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в 2020-м. Средний чек сегодня составляет 1235 рублей, что на 8 процентов превышает показатель прошлого года.
Через "СберУслуги" в статусе самозанятых чаще всего работают фрилансеры. На их долю на портале приходится четверть зарегистрированных поставщиков. Фрилансеры, как правило, занимаются копирайтингом, разработкой презентаций и редактурой.
На втором месте - "мастера на час", их - 15 процентов. Преобладают сантехники и электрики. Каждый десятый самозанятый специализируется на обучении. Здесь доминируют школьные репетиторы, которые преподают математику, английский и русский языки. Часто встречаются автоинструкторы и психологи.
- Самозанятость становится все более популярной во всех регионах. На нашем сервисе такие граждане предлагают более 600 видов услуг, и их количество постоянно растет, - сообщила операционный директор "СберУслуг" Марина Александровская.
Две трети от общего оборота платежей в январе - октябре 2021 года получили самозанятые, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, консультации или доступ к контенту. Десятую часть денег приняли изготовители и продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби. Почти столько же выручили те, кто шьет и реализует одежду и обувь.
- Самый высокий средний чек в этом году - 13 тысяч рублей - был у самозанятых, которые продают строительные изделия и материалы. Второе место занимают ортопедические товары (3700 рублей), третье - вещи для спорта и туризма (3612 рублей), - рассказал генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.
Наиболее заметный рост продаж за минувшие десять месяцев наблюдался в сфере строительства и проектирования. Здесь число заказов у самозанятых увеличилось в 57 раз (в разрезе "год к году"). У тех, кто сдает в аренду помещения, количество продаж выросло в 29 раз, у айтишников (категория "создание и продажа ПО") - в 18.
Среди оформленных заказов 86 процентов оплачивается банковскими картами.