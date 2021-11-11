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11.11.2021 11:34
Рубрика: Экономика

Лауреатов туристической премии "Путеводная звезда - 2021" выберут в Москве

Текст: Любовь Проценко
Голосование за лучшие туристические проекты года открылось в "Активном гражданине". Оно проходит в рамках городского конкурса "Путеводная звезда - 2021" и продлится до 3 декабря включительно. Организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до 10 кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреатов определят по итогам онлайн-голосования.

В этом году появились новые номинации: "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире" и специальная номинация от туристического сервиса Russpass "Стартапгода". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов - отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня".

Фото: Николай Гернет
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С 11 ноября выбор можно сделать в пяти номинациях - "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московское гостеприимство: музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения".

12 ноября откроется голосование по пяти номинациям, посвященным объектам размещения, - "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший хостел" и "Лучший бутик-отель".

С 15 ноября будет доступен выбор лучших гастрономических заведений в четырех номинациях - "Лучший московский завтрак", "Лучший ресторан русской кухни", "Лучшая московская кондитерская", "Лучший московский гастромаркет".

На завершающем этапе голосования, который начнется 16 ноября, будут представлены номинации "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире", "Стартап года", "Московское гостеприимство: туроператор".

Лауреатов объявят в середине декабря. Они получат диплом и статуэтку. Специальные призы вручат в двух дополнительных номинациях - лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.

Справочно:

Премию "Путеводная звезда" учредило в 1999 году Правительство Москвы. Ее цель - повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туристические компании, городские фестивали гастрономические и другие проекты. Попробовать свои силы в конкурсе приглашают индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, работающих в Москве. Победителей выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования в "Активном гражданине".

Более подробная информация опубликована на сайте премии.

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