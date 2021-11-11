Лжеюристы в Москве обманули полсотни человек на 10 миллионов рублей

Мошенники в Москве под видом специалистов в области права предлагали гражданам широкий спектр юридических услуг.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что договоры с посетителями они подписывали в офисе, расположенном в Лялином переулке. Доверчивые клиенты оплачивали услуги юристов, однако не получали никакой правовой помощи.

Уже известно, что от действий аферистов пострадало более 50 граждан, большинство из которых пенсионеры. Причиненный ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Шестерых мошенников задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного округа столицы. Один взят под стражу, трое - под домашний арест, с двоих взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.