Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 11 ноября

Теплый сектор северо-атлантического циклона принес в четверг в столицу осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Максимальная температура не превысит +3 градусов", - цитирует РИА Новости Тишковца.

Ветер юго-западный до 10 м/с. По данным Метеобюро Москвы и области, атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - около 80%.

"Погода в четверг и пятницу ожидается пасмурная, некомфортная, атмосферное давление неустойчивое. Так, после резкого роста оно начнет понижаться. А вот содержание кислорода близко к нормальным значениям, - добавила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Смена сезонов года часто становится испытанием для организма".

По ее словам, у большинства метеочувствительных людей развивается синдром осени с обострением хронических болезней. В частности, могут наблюдаться сезонные расстройства нервной системы, снижаться иммунитет, возникать простудные заболевания.