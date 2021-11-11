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11.11.2021 09:11
Рубрика: Общество

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 11 ноября

Текст: Ирина Огилько

Теплый сектор северо-атлантического циклона принес в четверг в столицу осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Максимальная температура не превысит +3 градусов", - цитирует РИА Новости Тишковца.

Ветер юго-западный до 10 м/с. По данным Метеобюро Москвы и области, атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - около 80%.

"Погода в четверг и пятницу ожидается пасмурная, некомфортная, атмосферное давление неустойчивое. Так, после резкого роста оно начнет понижаться. А вот содержание кислорода близко к нормальным значениям, - добавила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Смена сезонов года часто становится испытанием для организма".

По ее словам, у большинства метеочувствительных людей развивается синдром осени с обострением хронических болезней. В частности, могут наблюдаться сезонные расстройства нервной системы, снижаться иммунитет, возникать простудные заболевания.

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