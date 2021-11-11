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11.11.2021 21:24
Рубрика: Общество

Московских школьников научат осмысленному чтению

Текст: Ирина Огилько
В 102 школах столицы стартовала новая программа "Осмысленное чтение". Разработал ее Городской методический центр департамента образования и науки Москвы. Как пишут авторы проекта, его основная цель - сформировать критическое мышление и повысить читательскую грамотность учащихся. Проще говоря, школьников научат понимать и анализировать любой прочитанный материал. Этот навык поможет им лучше усваивать знания и готовиться к сдаче экзаменов. Подробности выяснил корреспондент "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одна из участниц проекта - школа № 1524, расположена на юго-востоке города в Печатниках. Входит в рейтинг 300 лучших школ столицы.

Фото: iStock
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- Как эксперт по литературе скажу, что проблемы на экзаменах возникают у ребят порой потому, что они просто не поняли вопроса или интерпретировали его по-своему, не вникнув в смысл. Поэтому, даже зная содержание учебного материала, допускают досадные ошибки. Это во многом связано с пробелами в читательской грамотности. Подобные ошибки совершаются не только на уроках литературы, но и, скажем, математики. Дочитав задание до середины, школьники часть уже не помнят, что было вначале, теряют его логику. Новая программа "Осмысленное чтение" поможет учащимся лучше понимать текст. Ведь в современном мире невозможно стать успешным без навыков чтения текстов разных форматов, умения критически мыслить. Школе же важно, чтобы ее ученики смогли стать востребованными специалистами, - рассказала замдиректора учебного заведения Ольга Мончаковская.

По словам Мончаковской, в их школе уже есть схожие направления обучения, а запуск новой программы расширит начатую работу. В этом учебном году для шестиклассников ввели отдельный предмет "Основы читательской грамотности". "Урок идет раз в неделю, в ходе его ребята читают различные тексты, в том числе и нехудожественные. Анализируют их, - продолжает рассказ замдиректора. - Иногда урок проводят в библиотеке. Программу "Осмысленное чтение" мы встроим в наш учебный план".

Всего в программе "Осмысленное чтение" пять модулей. Первый называется "Читаем в любой обстановке", то есть детей учат сосредотачиваться на тексте при условии постороннего информационного вмешательства. В модуле "Управляем скоростью чтения", работая по одному или в группах, ребята учатся концентрироваться на смыслах, выделять главное и пересказывать текст в условиях ограниченного времени. Есть модуль, посвященный управлению вниманием, эффективной работе с оценкой текстов, и даже раздел по превращению текста в инфографику.

Использовать модули учителя могут в произвольном порядке в зависимости от того, какие навыки уже сформированы у школьников.

Как ожидается, и в других столичных школах, участвующих в пилоте, программа не станет отдельным предметом, ее реализуют на разных уроках и во внеурочной деятельности. О первых результатах можно будет судить в конце учебного года.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, умение читать практически в любой обстановке, превращать текст в визуальные элементы, концентрироваться и быстро анализировать содержание - все это востребованные сегодня компетенции. "Они дадут московским школьникам конкурентное преимущество на рынке труда, а значит, и возможность получения престижных профессий", - подчеркнули в департаменте.

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