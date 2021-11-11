"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент

Социальной сети "Одноклассники" грозит до 8 миллионов рублей штрафа из-за неудаления запрещенного контента.

"В мировой суд Савеловского района Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании Mail.ru, судебное заседание пройдет 19 ноября", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Савеловского суда столицы Мария Михайлова.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Одноклассников", в компании получили протокол от Роскомнадзора о нарушении.

"Мы действительно получили протокол от Роскомнадзора. Разбираемся в деталях дела. Вопрос о нашей ответственности будет решаться судом. До этого момента комментировать подробности не готовы", - заявил представитель компании.