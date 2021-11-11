Оперштаб: В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 6 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки госпитализирован 1 231 человек. На ИВЛ находятся 747 человек. В городе выздоровели еще 5 505 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 661 417. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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