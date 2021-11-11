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11.11.2021 18:06
Рубрика: Происшествия

Орловские чиновники получили сроки за выдачу сиротам непригодного жилья

Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Орловская область)
Чиновники администрации Троснянского района поедут в места не столь отдаленные за барак для детей-сирот. Заместителю главы района, отвечавшему за социальную сферу, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Двум другим чиновникам, в разное время занимавшим должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, суд дал по 3,5 и 3 года. Отбывать наказание чиновники будут в исправительной колонии общего режима.
Взамен клетушек в непригодном для жизни бараке сироты ждут нормальное жилье. Фото: vk.com/cives.orel Взамен клетушек в непригодном для жизни бараке сироты ждут нормальное жилье. Фото: vk.com/cives.orel
Взамен клетушек в непригодном для жизни бараке сироты ждут нормальное жилье. Фото: vk.com/cives.orel

Орловская история с домом для детей‑сирот началась в 2017 году. Длинное строение с оконцами, напоминающими бойницы, появилось на пустыре в районном центре Тросна Орловской области и сразу вызвало множество вопросов. Восемь квартир в этом здании предоставили детям-сиротам, однако новые жильцы радоваться не спешили.

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Буквально все сироты, не успев отметить новоселье, начали жаловаться на жилье. Ледяной пол, от которого отходит дешевый тонкий линолеум; радиаторы отопления, которые держатся на честном слове; кухонная раковина, подпираемая не известно откуда взявшейся доской… Жить в этом доме было невозможно: индивидуальное отопление работало на максимуме, что влетало им в копеечку, однако не спасало от гуляющих по комнатам ветров. Тонкие стены из гипсокартона не позволяли повесить даже картину, не то что кухонный шкафчик. Мрачных красок добавлял и заросший сорняком пустырь вокруг барака - иначе это строение и не назовешь.

Сразу же после первых жалоб началась проверка. Прокурор Орловской области Владислав Малкин отмечает, что защита прав сирот в регионе находится на постоянном контроле прокуратуры, и неприятные ситуации с сиротскими квартирами - не редкость. Только в нынешнем году прокуроры выявили более 160 случаев нарушения закона, а к ответственности привлекли почти три десятка должностных лиц. Однако дело о сиротском бараке в Тросне стало самым резонансным.

Чиновники районной администрации были обвинены в превышении должностных полномочий. Они приняли в муниципальную собственность все восемь квартир, предварительно не оценив качество жилья для сирот. Застройщику, таким образом, были перечислены свыше восьми миллионов бюджетных рублей: в эту сумму оценили ущерб казне, из которой и выделили средства на сиротское жилье.

Оценку качества восьми квартир в доме для детей-сирот давали уже в процессе следствия. Эксперты пришли к выводу, что дом и квартиры в нем для проживания не пригодны. В результате Кромский районный суд вынес обвинительный приговор трем чиновникам районной администрации, приложившим к бараку свою руку.

А сиротский дом на поросшем сорняками пустыре так и стоит без жильцов. Получившие непригодные квартиры сироты предпочли арендовать углы, но не мерзнуть в тех "студиях", которые им выделили как великое благо.

В прокуратуре Орловской области тем временем продолжили отстаивать права сирот на качественные квартиры. Решение суда, в котором сказано о необходимости купить для этих восьми человек другое жилье, уже вступило в законную силу. Теперь осталось провести аукцион. В облпрокуратуре отметили, что это приобретение жилья для сирот тщательно проконтролируют.

Мнение

Наши чиновники - люди неплохие. Зла сиротам никто не желал, можно быть уверенным. Но вся проблема чиновников, точнее, не их, а наша большая проблема - что они делают не для себя. Не лечатся в тех больницах, которые для нас оптимизируют. Не гуляют с детьми в тех дворах, что для нас обустроены. И не живут в тех квартирах, что построены для сирот.

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А еще такие чиновники уверены, что простым гражданам вечно мало денег, никакой казны на них не напасешься. За цифрами столоначальники перестают видеть конкретного человека. Восемь миллионов рублей на сирот - это вроде большая сумма, если на бумаге или в кошельке. Но можно ли построить за восемь миллионов хороший дом с отдельными квартирами для восьми человек?

Не исключено, что чиновников и так терзали смутные сомнения, не слишком ли астрономическую сумму выделили детям. Никакое авто для столоначальника не покажется слишком дорогим. Никакой гостевой домик для приема важных персон не сочтется слишком роскошным. А вот комнатушка для сироты - да, тут у чиновника может возникнуть желание слегка урезать траты. Что делать с такими добрыми государственными людьми? Сажать в тюрьмы? Такой вариант многим по нраву. Но, кажется, разумней было бы не наказывать и снимать с постов, а заставлять их жить в тех самых комнатушках.

Тогда и недовольство простых людей стало бы им ближе и понятней.

Подготовил Владислав Куликов

Официально

Благодаря прокурорскому вмешательству только за первые шесть месяцев 2021 года по всей стране были восстановлены жилищные права более 6 тысяч сирот. Об этом в интервью "РГ" рассказала начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Евгения Победоносцева.

По ее словам, Генеральная прокуратура с участием прокуроров регионов на постоянной основе проводит проверки соблюдения законов при обеспечении жильем детей-сирот. В частности, прокуроры добиваются включения сирот в учетные списки нуждающихся в жилье в случаях, когда чиновники неправомерно отказывают молодым людям в этом. Кроме того, как отметила Победоносцева, надзорное ведомство добивается увеличения бюджетного финансирования на строительство жилья для сирот. Только в этом году по актам прокурорского реагирования из бюджетов регионов на эти цели было выделено свыше 5 миллиардов рублей.

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Также по инициативе прокуроров в Краснодарском крае, Иркутской области и других регионах давалась уголовно-правовая оценка действиям чиновников. Речь идет о должностных лицах, по вине которых ­затягивается предоставление жилья либо выдаются помещения, не отвечающие требованиям безопасности и благоустройства. Как рассказала начальник управления надзорного ведомства, по предложениям органов прокуратуры органами власти субъектов России вводятся дополнительные меры социальной поддержки и помощи для решения жилищных проблем лиц из числа детей-сирот. Например, им компенсируются расходы по найму жилья, предоставляются помещения маневренного жилищного фонда для временного проживания. Кроме того, во многих регионах прокуроры понудили уполномоченные органы обеспечить сохранность закрепленного за детьми-сиротами жилья до достижения ими совершеннолетия. В целом уголовные дела по различным фактам нарушений в этой сфере возбуждены по инициативе прокуроров сразу в нескольких регионах России.

Подготовил Иван Егоров

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