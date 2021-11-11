Собянин: В метро необходимо соблюдать график санитарной обработки и масочный режим

Не смотря на пандемию, общественный транспорт столицы в течение последних полутора лет практически не снижает темпов своей работы. Частота движения и регулярность поездок у него по-прежнему на высоте. Удается же это транспортникам во многом благодаря тому, что они регулярно делают тщательную санобработку как всего подвижного состава, так и обслуживающей пассажиров транспортной​ инфраструктуры. В этом сегодня убедился мэр Москвы Сергей Собянин, побывав в электродепо "Солнцево" специально с целью - посмотреть, как происходит дезинфекция на самом популярном у москвичей транспорте.

Первый замначальника Московского метрополитена начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал главе города, что усиленные меры, направленные против распространения под землей опасного вируса были введены еще весной прошлого года. С тех пор обработкой всех поверхностей, как в вагонах, так и на станциях, а так же эскалаторов, ручек дверей, кассовых блоков и пешеходных переходов, ведущих к метро, занимаются более четырех с половиной тысяч сотрудников подземки. Средствами, рекомендованными Роспотребнадзором - специальными растворами и аэрозолями с антисептиками, они дважды в день промывают и чистят более шести тысяч вагонов.

Помимо этого, используется и кварцевание подвижного состава. На обработке же станций используются также распылители с пульсирующим реактивным двигателем, который разбрызгивает антисептик, безвредный для людей и животных, но убивающий все микробы. Объем таких работ за время пандемии коронавирусной инфекции увеличился в пять-десять раз, сказал заммэра Москвы руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. "Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением пассажирами требований масочного режима", - подчеркнул Собянин.

По словам Максима Ликсутова, помогает содержать подвижной состав в чистоте и то, что в последние годы город закупает вагоны, оснащенные автоматической системой обеззараживания воздуха. С ее помощью прямо в пути уничтожается 100 процентов вирусов и бактерий. И таких составов в Москве уже более 55 процентов. По мнению заммэра, помогает создать здоровую атмосферу под землей и расширение бесконтактных способов оплаты за проезд. В частности, с помощью FacePay можно рассчитаться за поездку просто посмотрев в камеру, не прикасаясь ни к чему. А банковской картой в столичной подземке с начала этого года заплатили за проезд уже более 90 миллионов пассажиров.

Такой же тщательной обработке подвергаются и другие виды общественного транспорта в городе: поезда МЦД и МЦК, автобусы, трамваи и электробусы. В день их обрабатывается более 15,5 тысячи единиц.

Следят транспортники и за здоровьем своих сотрудников, 90 процентов которых вакцинированы. Кроме того, все работники регулярно сдают ПЦР-тесты на коронавирус и обеспечиваются масками и антисептиками. На 12 станциях метро и ТПУ и работники, и пассажиры могут сделать экспресс-тестирование на COVID-19, а если будет получен положительный результат, тут же можно сделать и ПЦР-тест, который подтвердит, либо опровергнет, поставленный за 15 минут. Приучились соблюдать санитарные правила в общественном транспорте и москвичи: 99 процентов пассажиров заходят в метро в масках.

"По данным всемирной организации Communityоof metros, наш транспортный комплекс комплекс признан вторым в мире по качеству обработки подвижного состава- и наземного, и метрополитена", - сообщил мэру Максим Ликсутов.