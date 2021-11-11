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11.11.2021 02:32
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье начались массовые проверки хостелов

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8607)
В подмосковных хостелах начались проверки. Их инициировал начальник областного главка МВД Виктор Пауков после нескольких массовых драк мигрантов.

Массовые драки, напомним, случились сначала в Люберцах, потом в Красногорске и Домодедово. И хотя в последнем случае, как выяснилось позже, отношения между собой выясняли не представители национальных диаспор, а граждане РФ, власти решили с проверками хостелов не тянуть. "Каждая массовая драка вызывает широкий резонанс в СМИ", - объясняет Пауков. Почему хостелы, тоже легко объяснимо. Порядок должен начинаться с легального оформления приезжего - в том числе и в хостеле. А многие подобные общежития зачастую работают нелегально.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Что, собственно, и подтвердили первые результаты проверок. "Вот данные только из одного муниципалитета. Пять из семи имеющихся на его территории хостелов ведут незаконную деятельность", - отмечает начальник главка. Нет учета жильцов, непонятно, кому и что они платят. А проживают в этих хостелах ни много ни мало - более тысячи человек из стран Средней Азии и Закавказья. "Все они были доставлены в отделы полиции, при проверке в отдельных комнатах была обнаружена литература экстремистского содержания", - продолжает Виктор Пауков. Проблема в том, что никакой ответственности для жильцов нелегальных общежитий нет, и, если у них в порядке все документы, из полиции их быстро отпустят. И они вернутся в тот же хостел.

"Содержание хостелов - весьма доходный бизнес, не требующий особых затрат. Давайте посчитаем: в средней трехкомнатной квартире можно разместить до 15 двухъярусных кроватей. За ночь каждый жилец заплатит по 300 рублей. Таким образом, в день получается 9 тысяч рублей дохода, в месяц - 270 тысяч", - подсчитывает юрист, представитель Гильдии российских адвокатов Юрий Васнейчук.

Хостел в "трешке" может приносить ежемесячно 270 тысяч рублей дохода

Совсем от такого явления, как хостелы, нам не избавиться, учитывая, что привлечение иностранной рабочей силы является официальной политикой регулирования ситуации на рынке труда. "Значит, нужно более тщательно контролировать работу хостелов", - говорит Васнейчук. Жителям он советует обращаться в полицию всякий раз, когда приезжие нарушают законодательство - например, закон о тишине. Чем больше сигналов - тем больше вероятности, что в хостел нагрянут полицейские с внеплановой проверкой.

Хотя в ближайшую неделю, как утверждает Пауков, полиция придет ко всем хостельерам и без сигналов.

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