В Подмосковье с чужой банковской карты мошенник украл 100 тысяч рублей

Мошенник в Сергиевом Посаде познакомился с мужчиной на одной из улиц города, после чего они подошли к банкомату, расположенному на проспекте Красной Армии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в момент, когда мужчина снимал 2 тысячи рублей, мошенник подсмотрел и запомнил пин-код банковской карты. Позже, прощаясь с новым знакомым, он ее украл, вытащив из кармана куртки. Зная пароль, он снял с карты 100 тысяч рублей и потратил их.

Вора задержали сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель Задержанный взят под стражу.