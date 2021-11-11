В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что введенные в конце октября ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, дали свои результаты. В частности, уменьшилось количество госпитализаций, свободных коек в больницах стало больше. Но ситуация по-прежнему сложная.

"За первые три дня этой недели мы видим выписку больше, чем госпитализацию, очень надеемся, что динамика продолжится, но выявленных случаев очень много", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что чаще других от осложнений, вызванных COVID-19, умирают люди преклонного возраста.

По словам главы области, второй плюс введенных ограничений - резко возросшее число желающих сделать прививку. "Мы видим, что сейчас очередной всплеск вакцинации", - подчеркнул Воробьев.