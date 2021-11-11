В Смоленской области начали действовать QR-коды для общепита

Смоленские власти ввели QR-коды для доступа в заведения общественного питания. Им - вне зависимости от количества посадочных мест - предписано обслуживать посетителей только по предъявлении сертификата (электронного или бумажного), подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение полугода заболевание. Пропуском на обед также могут стать актуальный ПЦР-тест или справка о медицинском отводе от вакцинации. Понадобится и документ, удостоверяющий личность.

Люди в возрасте 60 лет и старше могут присутствовать на массовых мероприятиях только после прививки. Невакцинированным рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции - за исключением походов в медучреждения. Работодатели должны перевести пожилых работников, не сделавших прививку, на дистанционный режим работы.

МФЦ региона до особого распоряжения не будут оказывать услуги, получить которые можно дистанционно, в электронном виде.