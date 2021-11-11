Жительница Иванова оставила двоих детей в грузовике

Прокуратура Ивановской области начала проверку по факту оставления детей без присмотра и ненадлежащем исполнении их матерью своих родительских обязанностей.

Ведомство получило информацию, что в Подмосковье ехавшая попутчицей из Иванова 34-летняя женщина оставила двоих детей в кабине грузовика, а сама исчезла. Дети находятся в безопасности в больнице Орехово-Зуева, сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

- Это женщина страдает психическим расстройством, она инвалид второй группы. Долгое время лечилась, на выходные ее отпустили домой и вот она приняла такое решение: забрала детей и уехала, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

В полицию поступило обращение от гражданского мужа пропавшей. В ходе розыска правоохранители установили, что женщина покупала продукты в магазине Орехово-Зуева. На этом ее след пока теряется.

Прокуратура проверяет и работу органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетними.