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11.11.2021 06:15
Рубрика: Власть

На достройку "Квартала труда" в Якутске добавили 412 миллионов

Текст: Федор Шомоев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 256(8607)
Якутия получит 412 миллионов рублей на завершение строительства в столице республики креативного кластера "Квартал труда". Об этом заместитель председателя правительства - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил как о деле решенном.

Переоборудование под кластер бывшего здания мясокомбината обойдется в 940 миллионов рублей. Большая часть средств, 527 миллионов, была направлена на этот объект из республиканского бюджета. На федеральные деньги предстоит завершить строительные и отделочные работы, смонтировать системы жизнеобес­печения, закупить оборудование и мебель, благоустроить территорию. В правительстве республики обещают, что 13 тысяч квадратных метров полезной площади будут отданы в распоряжение представителей креативной индустрии в начале будущего года.

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- Мы это делаем, уже имея большой опыт по развитию IT-отрасли. Два года назад, когда мы начинали строительство IT-парка в Якутске, многие смеялись, говорили, что десять тысяч квадратных метров в нем никогда не будут заполнены. Сегодня там уже места не хватает, - говорит глава республики Айсен Николаев.

В новом кластере кабинетов для всех желающих тем более не хватит, хотя здесь планируется создать примерно 1200 рабочих мест. По оценке местных властей, в креативном секторе экономики Якутии заняты 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, а всего более 13 тысяч человек. Это кинематографисты, аниматоры, специалисты компьютерной графики и маркетинга, фотографы, представители системы образования, различных искусств и многие другие.

Ставка на нестандартные секторы экономики не придумана в чиновничьих кабинетах: интересы творческих людей, бизнеса и правительства республики совпадают

Креатив - очень растяжимое понятие. Как считает руководитель Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин, творческие люди есть в любых отраслях экономики. К примеру, небольшое помещение в "Квартале труда" выделили команде биолога Евгения Попова, изучающего потенциально полезных насекомых: их личинки питаются пластиком.

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- Расщеплять сложные полимеры гусеницам помогают бактерии, содержащиеся в их кишечниках. Если секвенировать бактерию и найти геном, отвечающий за тот или иной фермент, можно получить раствор, уничтожающий пластик. Достаточно поливать им полимерные отходы, и мусор, которым переполнены свалки, превратится в углекислый газ и воду, - говорит Попов.

Подобным креативом занимаются в нескольких лабораториях мира, и вероятность того, что якутские экспериментаторы опередят зарубежных коллег, невелика (если вообще у кого-то что-либо получится). Но шансы есть, и то, что сегодня выглядит странным занятием, завтра может спасти нашу планету.

Местные власти позиционируют "Квартал труда" как первый креативный кластер на Дальнем Востоке. Но вообще-то значительно раньше, в 2017 году предприниматели Якутска в помещении бывшей Новоапостольской церкви создали "Компас", не столь внушительный по масштабам, но не менее креативный кластер. Быть вторым в подобной ситуации даже лучше, чем первенствовать. Это значит, что ставка на нестандартные секторы экономики не придумана в чиновничьих кабинетах: интересы творческих людей, бизнеса и правительства республики совпадают.

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