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Рубрика: Общество

Вышли в море с головой

Российские научные центры объединят на Камчатке для изучения проблем климата и океана
Текст: Инесса Доценко (Камчатский край)
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Правительство России поддержало идею создания на Камчатке лаборатории по исследованию климата.
Камчатка - центр видового разнообразия Северной Пацифики. Поэтому исследования ресурсов крайне важны. И речь не просто о запасах, а о банке видового разнообразия планетарного масштаба. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Камчатка - центр видового разнообразия Северной Пацифики. Поэтому исследования ресурсов крайне важны. И речь не просто о запасах, а о банке видового разнообразия планетарного масштаба. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Камчатка - центр видового разнообразия Северной Пацифики. Поэтому исследования ресурсов крайне важны. И речь не просто о запасах, а о банке видового разнообразия планетарного масштаба. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Для этого планируют объединить ведущие исследовательские центры и институты Дальнего Востока в рамках научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития". Центр создан консорциумом из пяти дальневосточных регионов и может претендовать на гранты из федерального бюджета.

Фото: iStock
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Базой лаборатории "Климат и океан" может стать площадка камчатского образовательно-научного центра "Ойкумена", рассказал "РГ" его директор, кандидат физико-математических наук Сергей Самойленко.

Сергей Борисович, почему создается новая лаборатория?

Сергей Самойленко: Океан и его обитатели исследуются на Камчатке давно несколькими организациями. Однако исследования касались фундаментальной, природоохранной или промышленной сфер. Сейчас остро встают вопросы изменениями климата и устойчивого развития Тихоокеанского региона.

Вспомним прошлогоднюю ситуацию с "красными приливами". В конце сентября 2020-го стало известно о гибели морских организмов в бухтах Камчатки. Решать проблему пришлось оперативно, но не было научной структуры, которая смогла бы взять на себя весь комплекс вопросов.

"Красные приливы" случились из-за цветения токсичных водорослей. Но надо учитывать, что на процессы в океане влияет хозяйственная деятельность человека. Она может привести к количественным "взрывам" одноклеточных организмов. Этими вопросами надо целенаправленно заниматься.

Почему новую структуру предполагается создавать именно на территории "Ойкумены"?

Сергей Самойленко: Наш центр появился на Камчатке в конце 2020 года в рамках поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

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Основная задача - внедрение "зеленых" технологий, элементов регенеративной экономики. Но, чтобы успешно заниматься экономическими и технологическими проблемами, необходимо было "подвязаться" к экологической системе. А это не только Камчатка, как полуостров, но также окружающие ее воды Тихого океана и Охотского моря. Сухопутный и морской блоки связаны. Поэтому мы объединили отдельные проекты институтов и университетов под конкретные задачи: мониторинг состояния климата и океана и развитие туристического кластера полуострова с учетом уязвимости камчатской природы.

Какие структуры будут объединены на базе лаборатории "Климат и океан"?

Сергей Самойленко: На нас уже вышли ученые из Института Мирового океана в Дальневосточном федеральном университете. Есть интерес к этой теме у НОЦ "Север" и у правительства Камчатского края. Планируется объединить потенциал исследовательских институтов, в том числе Камчатского технического университета, КамчатНИРО, Тихоокеанского института географии, Дальневосточного отделения РАН. Предполагается и участие Росгидромета, Росприродназора, Кроноцкого заповедника,

Можете привести понятный пример будущей исследовательской деятельности?

Сергей Самойленко: Один из примеров - формирование банка живых организмов. Камчатка - центр видового разнообразия Северной Пацифики. Здесь появляются и генерируются новые виды морской фауны. Поэтому исследования ресурсов важны. Речь не просто о хозяйственных запасах видов, а о банке видового разнообразия планетарного масштаба. И хотя центр изучения Мирового океана находится в Дальневосточном федеральном университете, Камчатка становится мощным форпостом экспедиционной деятельности.

Акцент

Выдержит ли Камчатка наплыв туристов

Есть мнение, что уникальной природе Камчатке вредит растущий поток туристов. Может ли новая лаборатория помочь в оценке туристического потенциала?

Фото: iStock
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Сергей Самойленко: Мониторинг климата и океана безусловно поможет правильно отреагировать на наблюдения. Пока, на мой взгляд, Камчатка может выдержать увеличение турпотока, если местные жители вместе с научным и предпринимательским сообществами будут серьезно относиться к развитию туротрасли. Опыт ряда стран говорит, что природа способна "переварить" многое, если человек ведет себя соответствующим образом.

В противном случае развитие туризма пойдет по пути заполнения свободного пространства. Нам надо браться за научный мониторинг, тогда сможем сказать, сколько туристов выдержит экосистема Камчатки.

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