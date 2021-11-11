На Приморской сцене Мариинского театра пройдут две премьеры

Генеральный прогон двух премьерных одноактных балетов прошел на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Приморской сцены Дарья Морозова.

Одноактные балеты - "Юноша и смерть" в хореографии Ролана Пети на музыку Иоганна Себастьяна Баха и "Федра" датского хореографа Флеминга Флиндта на музыку известного американского композитора Филипа Гласса - составят вечер современной европейской хореографии.

Балет "Юноша и смерть", поставленный в 1946 году в Париже, стал одним из самых известных сочинений классика балета XX века Ролана Пети. Постановку во Владивостоке осуществил репетитор Мариинского театра Максим Хребтов при участии Луиджи Бонино - многолетнего помощника Ролана Пети.

Балет "Федра" будет представлен в России впервые. Музыку к нему написал один из самых узнаваемых американских композиторов второй половины XX века Филип Гласс, известный также сочинением саундтреков к пятидесяти кинофильмам. Сюжет строится вокруг любви мачехи к своему пасынку.

Дальневосточники первыми увидят "Федру", поставленную Джейкобом Спарсо. Сейчас этот редко исполняемый балет вводится в репертуар Приморской сцены Мариинского театра по инициативе художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены, заслуженного деятеля искусств РФ Эльдара Алиева.