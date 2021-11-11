На Приморской сцене Мариинского театра пройдут две премьеры

Новости

В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса 04:22
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19 03:53
Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте 03:33
В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Байден сообщил о слишком высоких ценах на потребительские товары в США 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 10.11.2021
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 10.11.2021
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 10.11.2021
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 04:11
Рубрика: Культура

На Приморской сцене Мариинского театра пройдут две премьеры

Текст: Ольга Журман

Генеральный прогон двух премьерных одноактных балетов прошел на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Приморской сцены Дарья Морозова.

Фото: Пресс-служба МАМТ
Константин Богомолов показал свою версию балета Прокофьева

Одноактные балеты - "Юноша и смерть" в хореографии Ролана Пети на музыку Иоганна Себастьяна Баха и "Федра" датского хореографа Флеминга Флиндта на музыку известного американского композитора Филипа Гласса - составят вечер современной европейской хореографии.

Балет "Юноша и смерть", поставленный в 1946 году в Париже, стал одним из самых известных сочинений классика балета XX века Ролана Пети. Постановку во Владивостоке осуществил репетитор Мариинского театра Максим Хребтов при участии Луиджи Бонино - многолетнего помощника Ролана Пети.

Балет "Федра" будет представлен в России впервые. Музыку к нему написал один из самых узнаваемых американских композиторов второй половины XX века Филип Гласс, известный также сочинением саундтреков к пятидесяти кинофильмам. Сюжет строится вокруг любви мачехи к своему пасынку.

Дальневосточники первыми увидят "Федру", поставленную Джейкобом Спарсо. Сейчас этот редко исполняемый балет вводится в репертуар Приморской сцены Мариинского театра по инициативе художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены, заслуженного деятеля искусств РФ Эльдара Алиева.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку